Медведев предложил созвать трибунал против Польши

02 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Россия имеет полное право созвать против Польши трибунал, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия должна задуматься о созыве трибунала с целью проведения расследования в отношении Польши. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства. И даже созвать трибунал», — написал Медведев в статье для «Российской газеты». Он отметил, что Варшава несет ответственность за бесчеловечное обращение с пленными красноармейцами во время польско-советской войны. Россия, в свою очередь, уже признала ответственность за гибель польских офицеров в Катыни. Медведев также выразил сомнения в допуске представителей полской элиты к «печальному месту», указывая на их омерзительное поведение. Дмитрий Медведев заявлял, что Польша не должна существовать для России, пока в стране у власти русофобы. Также негативным моментом является и то, что на Украине находятся польские наемники.

Россия должна задуматься о созыве трибунала с целью проведения расследования в отношении Польши. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства. И даже созвать трибунал», — написал Медведев в статье для «Российской газеты». Он отметил, что Варшава несет ответственность за бесчеловечное обращение с пленными красноармейцами во время польско-советской войны. Россия, в свою очередь, уже признала ответственность за гибель польских офицеров в Катыни. Медведев также выразил сомнения в допуске представителей полской элиты к «печальному месту», указывая на их омерзительное поведение. Дмитрий Медведев заявлял, что Польша не должна существовать для России, пока в стране у власти русофобы. Также негативным моментом является и то, что на Украине находятся польские наемники.