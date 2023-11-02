Медведев предложил созвать трибунал против Польши

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Россия имеет полное право созвать против Польши трибунал, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Россия должна задуматься о созыве трибунала с целью проведения расследования в отношении Польши. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства. И даже созвать трибунал», — написал Медведев в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что Варшава несет ответственность за бесчеловечное обращение с пленными красноармейцами во время польско-советской войны. Россия, в свою очередь, уже признала ответственность за гибель польских офицеров в Катыни. Медведев также выразил сомнения в допуске представителей полской элиты к «печальному месту», указывая на их омерзительное поведение.

Дмитрий Медведев заявлял, что Польша не должна существовать для России, пока в стране у власти русофобы. Также негативным моментом является и то, что на Украине находятся польские наемники.

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Россия должна задуматься о созыве трибунала с целью проведения расследования в отношении Польши. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства. И даже созвать трибунал», — написал Медведев в статье для «Российской газеты». Он отметил, что Варшава несет ответственность за бесчеловечное обращение с пленными красноармейцами во время польско-советской войны. Россия, в свою очередь, уже признала ответственность за гибель польских офицеров в Катыни. Медведев также выразил сомнения в допуске представителей полской элиты к «печальному месту», указывая на их омерзительное поведение. Дмитрий Медведев заявлял, что Польша не должна существовать для России, пока в стране у власти русофобы. Также негативным моментом является и то, что на Украине находятся польские наемники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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