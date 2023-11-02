В Перми прогремел взрыв: онлайн-трансляция

Жители Перми сообщили в соцсетях, что вечером 2 ноября произошел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла. Очевидцы сообщают о столбе дыма. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происшествии.
22.19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники.
22:00 02.11.2023 По предварительной информации, полыхнул бензовоз. Как передают местные жители, рядом с местом происшествия находятся предприятия и заправки, в том числе газовые.
21:57 02.11.2023 Информации о пострадавших нет.
21:52 В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники МЧС тушат пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров.
21:45 02.11.2023 к месту происшествия едут кареты скорой помощи и пожарные машины.
21:35 02.11.2023 Появились первые кадры взрыва.
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