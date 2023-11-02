В Перми прогремел взрыв: онлайн-трансляция

В Перми прогремел взрыв

02 ноября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в районе Осенцовского промышленного узла (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв Жители Перми сообщили в соцсетях, что вечером 2 ноября произошел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла. Очевидцы сообщают о столбе дыма. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происшествии. 22.19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. 22:00 По предварительной информации, полыхнул бензовоз. Как передают местные жители, рядом с местом происшествия находятся предприятия и заправки, в том числе газовые. 21:57 Информации о пострадавших нет. 21:52 В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники МЧС тушат пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров. 21:45 к месту происшествия едут кареты скорой помощи и пожарные машины. 21:35 Появились первые кадры взрыва.

Жители Перми сообщили в соцсетях, что вечером 2 ноября произошел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла. Очевидцы сообщают о столбе дыма. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происшествии. 22.19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. 22:00 02.11.2023 По предварительной информации, полыхнул бензовоз. Как передают местные жители, рядом с местом происшествия находятся предприятия и заправки, в том числе газовые. 21:57 02.11.2023 Информации о пострадавших нет. 21:52 В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники МЧС тушат пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров. 21:45 02.11.2023 к месту происшествия едут кареты скорой помощи и пожарные машины. 21:35 02.11.2023 Появились первые кадры взрыва.