В Перми прогремел взрыв: онлайн-трансляция

В Перми прогремел взрыв
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Взрыв произошел в районе Осенцовского промышленного узла (архивное фото) Фото:
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В Перми произошел взрыв

Жители Перми сообщили в соцсетях, что вечером 2 ноября произошел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла. Очевидцы сообщают о столбе дыма. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происшествии.

22.19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники.

22:00 02.11.2023 По предварительной информации, полыхнул бензовоз. Как передают местные жители, рядом с местом происшествия находятся предприятия и заправки, в том числе газовые.

21:57 02.11.2023 Информации о пострадавших нет.

21:52 В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники МЧС тушат пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров.

21:45 02.11.2023 к месту происшествия едут кареты скорой помощи и пожарные машины.

21:35 02.11.2023 Появились первые кадры взрыва.

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Жители Перми сообщили в соцсетях, что вечером 2 ноября произошел взрыв в районе Осенцовского промышленного узла. Очевидцы сообщают о столбе дыма. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происшествии. 22.19 Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают свою работу 54 специалиста и 15 единиц техники. 22:00 02.11.2023 По предварительной информации, полыхнул бензовоз. Как передают местные жители, рядом с местом происшествия находятся предприятия и заправки, в том числе газовые. 21:57 02.11.2023 Информации о пострадавших нет. 21:52 В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Сотрудники МЧС тушат пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров. 21:45 02.11.2023 к месту происшествия едут кареты скорой помощи и пожарные машины. 21:35 02.11.2023 Появились первые кадры взрыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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