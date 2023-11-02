Появились первые кадры с пожара в Перми

Взрыв произошел из-за бочек с краской
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв
Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла. Там загорелись бочки с сырьем, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Загорелись бочки, в которых было сырье для краски. Их тут несколько десятков», — сообщает корреспондент.
Пожар произошел 2 ноября. Сначала прогремел взрыв. Пострадавших нет.
Взорвались бочки с краской
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