Появились первые кадры с пожара в Перми

02 ноября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел из-за бочек с краской Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла. Там загорелись бочки с сырьем, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Загорелись бочки, в которых было сырье для краски. Их тут несколько десятков», — сообщает корреспондент. Пожар произошел 2 ноября. Сначала прогремел взрыв. Пострадавших нет. Взорвались бочки с краской Фото: Максим Анфалов Сотрудники МЧС тушат пожар Фото: Максим Анфалов

Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла. Там загорелись бочки с сырьем, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Загорелись бочки, в которых было сырье для краски. Их тут несколько десятков», — сообщает корреспондент. Пожар произошел 2 ноября. Сначала прогремел взрыв. Пострадавших нет.