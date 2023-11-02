Появились первые кадры с пожара в Перми

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Взрыв произошел из-за бочек с краской Фото:
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В Перми произошел взрыв

Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла. Там загорелись бочки с сырьем, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Загорелись бочки, в которых было сырье для краски. Их тут несколько десятков», — сообщает корреспондент.

Пожар произошел 2 ноября. Сначала прогремел взрыв. Пострадавших нет.

Взорвались бочки с краской
Взорвались бочки с краской
Фото:

Сотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар
Фото:

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Появились первые фотографии с пожара в районе Осенцовского промышленного узла. Там загорелись бочки с сырьем, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Загорелись бочки, в которых было сырье для краски. Их тут несколько десятков», — сообщает корреспондент. Пожар произошел 2 ноября. Сначала прогремел взрыв. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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