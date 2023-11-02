При пожаре в Перми обошлось без погибших и раненых

При пожаре никто не пострадал (архивное фото)
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв
При пожаре в Перми в районе Осенцовского промышленного узла никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Диана Паршукова.
«В результате пожара погибших и травмированных нет», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, по данным Паршуковой, распространение огня не было допущено. Спасательные подразделения проводят проверочные мероприятия.
Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению.
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