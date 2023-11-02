При пожаре в Перми обошлось без погибших и раненых

02 ноября 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

При пожаре никто не пострадал (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв При пожаре в Перми в районе Осенцовского промышленного узла никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Диана Паршукова. «В результате пожара погибших и травмированных нет», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, по данным Паршуковой, распространение огня не было допущено. Спасательные подразделения проводят проверочные мероприятия. Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению.

При пожаре в Перми в районе Осенцовского промышленного узла никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Диана Паршукова. «В результате пожара погибших и травмированных нет», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, по данным Паршуковой, распространение огня не было допущено. Спасательные подразделения проводят проверочные мероприятия. Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению.