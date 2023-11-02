При пожаре в Перми обошлось без погибших и раненых

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
При пожаре никто не пострадал (архивное фото) Фото:
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В Перми произошел взрыв

При пожаре в Перми в районе Осенцовского промышленного узла никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Диана Паршукова.

«В результате пожара погибших и травмированных нет», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, по данным Паршуковой, распространение огня не было допущено. Спасательные подразделения проводят проверочные мероприятия.

Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению.

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При пожаре в Перми в районе Осенцовского промышленного узла никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Диана Паршукова. «В результате пожара погибших и травмированных нет», — сообщила пресс-секретарь. Кроме того, по данным Паршуковой, распространение огня не было допущено. Спасательные подразделения проводят проверочные мероприятия. Ранее стало известно, что в городе прогремел мощный взрыв. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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