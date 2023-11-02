02 ноября 2023

В Екатеринбурге пропала 42-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, зима, парк, женщина, бабушка
Женщина пропала 2 ноября Фото:

В Екатеринбурге в Юго-западном районе пропала 42-летняя Айсылу Ситдикова. Со 2 ноября ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«Ситдикова Айсылу Акрамовна, 42 года. Пропала 2 ноября в Юго-западном районе города Екатеринбург. Приметы женщины: рост 145 сантиметров, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые. На момент пропажи была одета в фиолетовую зимнюю куртку, черные сапоги на невысоком каблуке. Особые приметы: очки с диоптриями, шрам на среднем пальце руки», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112, 102. Либо обратиться по номеру координатора поиска Евгения 8(900)-214-70-26.

Ориентировка на женщину
Ориентировка на женщину
Фото:

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В Екатеринбурге в Юго-западном районе пропала 42-летняя Айсылу Ситдикова. Со 2 ноября ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «Ситдикова Айсылу Акрамовна, 42 года. Пропала 2 ноября в Юго-западном районе города Екатеринбург. Приметы женщины: рост 145 сантиметров, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые. На момент пропажи была одета в фиолетовую зимнюю куртку, черные сапоги на невысоком каблуке. Особые приметы: очки с диоптриями, шрам на среднем пальце руки», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи. Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112, 102. Либо обратиться по номеру координатора поиска Евгения 8(900)-214-70-26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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