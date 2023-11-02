В Екатеринбурге в Юго-западном районе пропала 42-летняя Айсылу Ситдикова. Со 2 ноября ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«Ситдикова Айсылу Акрамовна, 42 года. Пропала 2 ноября в Юго-западном районе города Екатеринбург. Приметы женщины: рост 145 сантиметров, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые. На момент пропажи была одета в фиолетовую зимнюю куртку, черные сапоги на невысоком каблуке. Особые приметы: очки с диоптриями, шрам на среднем пальце руки», — указано в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Любые сведения о ее местонахождении можно сообщить по телефону 112, 102. Либо обратиться по номеру координатора поиска Евгения 8(900)-214-70-26.
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