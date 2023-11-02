02 ноября 2023

Власти курганского округа избавляются от здания сельской школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, школа, деревня чебаки
В Курганской области продается здание школы, которое прекрасно сохранилось (архивное фото) Фото:

Власти Мишкинского округа Курганской области выставили на продажу двухэтажное кирпичное здание школы в селе Варлаково. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов «Росэлторг».

«Здание школы 1968 года постройки, Мишкинский район, село Варлаково, улица Школьная, дом 25. Начальная цена 1 млн 550 тысяч рублей. Одновременно со зданием продается земельный участок за 223 тысячи рублей», — указано в аукционной документации.

Здание школы отлично сохранилось, это можно увидеть на фото, которое прикреплено к документации. В селе Варлаково по данным последней переписи населения проживало 264 человека.

Ранее в Курганской области были выставлены на торги два школьных здания в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе. Стоимость объектов составляла порядка двух миллионов рублей.

Здание школы в селе Варлаково Мишкинского округа Курганской области продается с аукциона
Здание школы в селе Варлаково Мишкинского округа Курганской области продается с аукциона
Фото:

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Власти Мишкинского округа Курганской области выставили на продажу двухэтажное кирпичное здание школы в селе Варлаково. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов «Росэлторг». «Здание школы 1968 года постройки, Мишкинский район, село Варлаково, улица Школьная, дом 25. Начальная цена 1 млн 550 тысяч рублей. Одновременно со зданием продается земельный участок за 223 тысячи рублей», — указано в аукционной документации. Здание школы отлично сохранилось, это можно увидеть на фото, которое прикреплено к документации. В селе Варлаково по данным последней переписи населения проживало 264 человека. Ранее в Курганской области были выставлены на торги два школьных здания в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе. Стоимость объектов составляла порядка двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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