В Курганской области продается здание школы, которое прекрасно сохранилось (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Мишкинского округа Курганской области выставили на продажу двухэтажное кирпичное здание школы в селе Варлаково. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов «Росэлторг».

«Здание школы 1968 года постройки, Мишкинский район, село Варлаково, улица Школьная, дом 25. Начальная цена 1 млн 550 тысяч рублей. Одновременно со зданием продается земельный участок за 223 тысячи рублей», — указано в аукционной документации.

Здание школы отлично сохранилось, это можно увидеть на фото, которое прикреплено к документации. В селе Варлаково по данным последней переписи населения проживало 264 человека.

Ранее в Курганской области были выставлены на торги два школьных здания в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе. Стоимость объектов составляла порядка двух миллионов рублей.