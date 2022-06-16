16 июня 2022

Курганские власти продают две школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, школьная доска, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, уборка класса
В Курганской области продают два здания школ почти за два миллиона рублей Фото:

Два здания школ выставлены на торги в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе Курганской области. Стоимость объектов составляет порядка двух миллионов рублей. Информация о продаже размещена на сайте «Торги России».

«Продается трехэтажное здание общеобразовательной школы по адресу: Курганская область, Петуховский р-н, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 20. Площадь — 1834,7 квадратных метров. Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания школы с общей площадью 8240 квадратных метров. Имущество продается единым лотом. Начальная стоимость — 1 208 400 рублей», — говорится в сообщении. Ранее аукцион дважды признавался несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Также на продажу выставлена школа с земельным участком в Юргамышском районе. Площадь здания более 167 квадратных метров, участка земли — 1502 квадратных метров. Стоимость имущества составляет 608 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники продают недостроенный кирпичный завод по цене «двушки». Здание c котельной и подстанцией стоит более трех миллионов рублей. Также под Курганом продается коттедж с банным чаном за 18 миллионов рублей.

Здание общеобразовательной школы в Петуховском районе продают более чем один миллион рублей
Фото:
Здание школы в Юргамышском районе продается за 608 тысяч рублей
Фото:

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Два здания школ выставлены на торги в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе Курганской области. Стоимость объектов составляет порядка двух миллионов рублей. Информация о продаже размещена на сайте «Торги России». «Продается трехэтажное здание общеобразовательной школы по адресу: Курганская область, Петуховский р-н, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 20. Площадь — 1834,7 квадратных метров. Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания школы с общей площадью 8240 квадратных метров. Имущество продается единым лотом. Начальная стоимость — 1 208 400 рублей», — говорится в сообщении. Ранее аукцион дважды признавался несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Также на продажу выставлена школа с земельным участком в Юргамышском районе. Площадь здания более 167 квадратных метров, участка земли — 1502 квадратных метров. Стоимость имущества составляет 608 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники продают недостроенный кирпичный завод по цене «двушки». Здание c котельной и подстанцией стоит более трех миллионов рублей. Также под Курганом продается коттедж с банным чаном за 18 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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