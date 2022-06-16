В Курганской области продают два здания школ почти за два миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два здания школ выставлены на торги в Петуховском муниципальном округе и Юргамышском районе Курганской области. Стоимость объектов составляет порядка двух миллионов рублей. Информация о продаже размещена на сайте «Торги России».

«Продается трехэтажное здание общеобразовательной школы по адресу: Курганская область, Петуховский р-н, с. Троицкое, ул. Молодежная, д. 20. Площадь — 1834,7 квадратных метров. Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания школы с общей площадью 8240 квадратных метров. Имущество продается единым лотом. Начальная стоимость — 1 208 400 рублей», — говорится в сообщении. Ранее аукцион дважды признавался несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Также на продажу выставлена школа с земельным участком в Юргамышском районе. Площадь здания более 167 квадратных метров, участка земли — 1502 квадратных метров. Стоимость имущества составляет 608 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские чиновники продают недостроенный кирпичный завод по цене «двушки». Здание c котельной и подстанцией стоит более трех миллионов рублей. Также под Курганом продается коттедж с банным чаном за 18 миллионов рублей.

Здание общеобразовательной школы в Петуховском районе продают более чем один миллион рублей Фото: сайт «Торги России»

Здание школы в Юргамышском районе продается за 608 тысяч рублей Фото: сайт «Торги России»