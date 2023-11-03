ХМАО и ЯНАО стали регионами с низкими показателями гендерного равенства

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В ХМАО и ЯНАО мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях Фото:

ХМАО, ЯНАО и Чечня стали регионами, в которых мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления.

«В итоге в тройку лидеров, где мужчины и женщины наиболее равны в своих возможностях, вошли Вологодская и Курганская области, а также Коми. В списке „отстающих“, как авторы исследования охарактеризовали группу с максимальным гендерным разрывом, оказались ЯНАО, ХМАО и Чечня, а на пятом месте снизу — Москва», — передают слова пресс-службы журналисты «Известия».

Новый региональный индекс гендерного неравенства разработан в России — это методология, которая показывает уровень вовлеченности женщин и мужчин в жизнь территорий. Методика расчета учитывает, в частности, показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния.

Ранее эксперты пришли к выводу, что у России есть проблемы с точки зрения равноправия полов. Это касается ведение бизнеса, оплаты труда, процесса трудоустройства, пенсий, передает телеканал 360. Однако в некоторых сферах правовой паритет мужчин и женщин в стране уже достигнут. Например, в передвижении и владении собственностью, передают «Известия».

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ХМАО, ЯНАО и Чечня стали регионами, в которых мужчины и женщины наименее равны в своих возможностях. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного университета управления. «В итоге в тройку лидеров, где мужчины и женщины наиболее равны в своих возможностях, вошли Вологодская и Курганская области, а также Коми. В списке „отстающих“, как авторы исследования охарактеризовали группу с максимальным гендерным разрывом, оказались ЯНАО, ХМАО и Чечня, а на пятом месте снизу — Москва», — передают слова пресс-службы журналисты «Известия». Новый региональный индекс гендерного неравенства разработан в России — это методология, которая показывает уровень вовлеченности женщин и мужчин в жизнь территорий. Методика расчета учитывает, в частности, показатели в области здравоохранения, экономической и политической деятельности, оценку социального благосостояния. Ранее эксперты пришли к выводу, что у России есть проблемы с точки зрения равноправия полов. Это касается ведение бизнеса, оплаты труда, процесса трудоустройства, пенсий, передает телеканал 360. Однако в некоторых сферах правовой паритет мужчин и женщин в стране уже достигнут. Например, в передвижении и владении собственностью, передают «Известия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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