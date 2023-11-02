Главой ВМС США впервые стала женщина

03 ноября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пост главы ВМС США впервые займет женщина Фото: Официальный сайт президента Украины Главой ВМС США стала Лиза Франчетти. Она стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на этом посту. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина. «Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — сказал шеф Пентагона. Цитату приводит ТАСС. Ранее сообщалось , что главнокомандующим ВМС США впервые может стать женщина. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.



Главой ВМС США стала Лиза Франчетти. Она стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на этом посту. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина. «Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — сказал шеф Пентагона. Цитату приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВМС США впервые может стать женщина. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.