Главой ВМС США впервые стала женщина

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пост главы ВМС США впервые займет женщина
Главой ВМС США стала Лиза Франчетти. Она стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на этом посту. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — сказал шеф Пентагона. Цитату приводит ТАСС.
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