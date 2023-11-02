02 ноября 2023

Главой ВМС США впервые стала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что пост главы ВМС США впервые займет женщина Фото:

Главой ВМС США стала Лиза Франчетти. Она стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на этом посту. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — сказал шеф Пентагона. Цитату приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВМС США впервые может стать женщина. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

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Главой ВМС США стала Лиза Франчетти. Она стала первой женщиной в комитете начальников штабов и на этом посту. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина. «Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — сказал шеф Пентагона. Цитату приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВМС США впервые может стать женщина. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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