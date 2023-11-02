Более 21 миллиона россиян оказались не в состоянии платить по кредитам

03 ноября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

В России растет число неплательщиков по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России свыше 21 миллиона человек оказались неплательщиками по кредитным займам. Такую информацию предоставила СМИ Федеральная служба судебных приставов (ФСПП). «В январе—сентябре 2023 года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее», — передают «Известия» сообщение ФСПП. По данным издания, чтобы понять масштаб неплатежей по кредитам в России достаточно сравнить динамику роста должников за последние годы. Так, например, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков, в 2021 году их было уже 14,1 млн, а в 2022 году -17,3 млн человек. Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила, что долговая нагрузка жителей страны, или соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения выросла до рекордных 11,7%. Банки при расчете показателя долговой нагрузки активно используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе с помощью инфраструктуры цифрового профиля, передает Царьград.

В России свыше 21 миллиона человек оказались неплательщиками по кредитным займам. Такую информацию предоставила СМИ Федеральная служба судебных приставов (ФСПП). «В январе—сентябре 2023 года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее», — передают «Известия» сообщение ФСПП. По данным издания, чтобы понять масштаб неплатежей по кредитам в России достаточно сравнить динамику роста должников за последние годы. Так, например, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков, в 2021 году их было уже 14,1 млн, а в 2022 году -17,3 млн человек. Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила, что долговая нагрузка жителей страны, или соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения выросла до рекордных 11,7%. Банки при расчете показателя долговой нагрузки активно используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе с помощью инфраструктуры цифрового профиля, передает Царьград.