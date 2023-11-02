02 ноября 2023

Более 21 миллиона россиян оказались не в состоянии платить по кредитам

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В России растет число неплательщиков по кредитам Фото:

В России свыше 21 миллиона человек оказались неплательщиками по кредитным займам. Такую информацию предоставила СМИ Федеральная служба судебных приставов (ФСПП).

«В январе—сентябре 2023 года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее», — передают «Известия» сообщение ФСПП.

По данным издания, чтобы понять масштаб неплатежей по кредитам в России достаточно сравнить динамику роста должников за последние годы. Так, например, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков, в 2021 году их было уже 14,1 млн, а в 2022 году -17,3 млн человек.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила, что долговая нагрузка жителей страны, или соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения выросла до рекордных 11,7%. Банки при расчете показателя долговой нагрузки активно используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе с помощью инфраструктуры цифрового профиля, передает Царьград.

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В России свыше 21 миллиона человек оказались неплательщиками по кредитным займам. Такую информацию предоставила СМИ Федеральная служба судебных приставов (ФСПП). «В январе—сентябре 2023 года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее», — передают «Известия» сообщение ФСПП. По данным издания, чтобы понять масштаб неплатежей по кредитам в России достаточно сравнить динамику роста должников за последние годы. Так, например, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков, в 2021 году их было уже 14,1 млн, а в 2022 году -17,3 млн человек. Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отметила, что долговая нагрузка жителей страны, или соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения выросла до рекордных 11,7%. Банки при расчете показателя долговой нагрузки активно используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе с помощью инфраструктуры цифрового профиля, передает Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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