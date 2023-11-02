02 ноября 2023

Мэрия Кургана берет кредит на сотни миллионов для погашения старых долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
Власти Кургана берут новый кредит на 335 млн рублей Фото:

Власти Кургана ищут финансовую организацию, чтобы получить кредит на 335 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по открытию кредитной линии с лимитом в сумме 335 млн рублей для погашения долговых обязательств администрации Кургана. Срок действия кредитной линии: 9 месяцев, но не более 275 календарных дней со дня заключения контракта», — указано в документации тендера.

За пользование кредитной линии власти готовы заплатить более 40 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 14 ноября.

Ранее мэрия Кургана брала в кредит 166 млн рублей. На оплату процентов из городской казны потратили более 12 млн рублей.

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Власти Кургана ищут финансовую организацию, чтобы получить кредит на 335 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание услуг по открытию кредитной линии с лимитом в сумме 335 млн рублей для погашения долговых обязательств администрации Кургана. Срок действия кредитной линии: 9 месяцев, но не более 275 календарных дней со дня заключения контракта», — указано в документации тендера. За пользование кредитной линии власти готовы заплатить более 40 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 14 ноября. Ранее мэрия Кургана брала в кредит 166 млн рублей. На оплату процентов из городской казны потратили более 12 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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