Мэрия Кургана берет кредит на сотни миллионов для погашения старых долгов

Власти Кургана берут новый кредит на 335 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Власти Кургана ищут финансовую организацию, чтобы получить кредит на 335 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по открытию кредитной линии с лимитом в сумме 335 млн рублей для погашения долговых обязательств администрации Кургана. Срок действия кредитной линии: 9 месяцев, но не более 275 календарных дней со дня заключения контракта», — указано в документации тендера.

За пользование кредитной линии власти готовы заплатить более 40 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 14 ноября.

Ранее мэрия Кургана брала в кредит 166 млн рублей. На оплату процентов из городской казны потратили более 12 млн рублей.