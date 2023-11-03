Shot: беженец из Украины попытался украсть икру на 2 млн рублей на Сахалине

03 ноября 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Украинский беженец и его сообщник успели сбыть большую часть украденной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Сахалине украинский беженец пытался украсть полтонны красной икры на сумму около двух миллионов рублей. При этом украинец находился на территории РФ незаконно, пишет telegram-канал Shot. «Украинец украл полтонны красной икры почти на два миллиона на Сахалине. Вор находился на территории России незаконно», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пропажу заметили сотрудники рыбоперерабатывающий компании. Они увидели, что один из холодильников был вскрыт, а 40 контейнеров с икрой исчезли. Нанесенный ущерб оценили в 1,8 миллиона рублей. Вора задержали на следующий день. Им оказался гражданин Украины, который получил временное убежище в РФ на полгода, однако по истечении срока не стал его продлевать и скрылся от органов. Икру он украл с подельником. При этом большую часть награбленного они успели сбыть, оставив всего 22,5 килограмма. Против беженца и его сообщника возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Теперь преступникам грозит до 10 лет колонии. URA.RU направило запрос в МВД России по Сахалинской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

На Сахалине украинский беженец пытался украсть полтонны красной икры на сумму около двух миллионов рублей. При этом украинец находился на территории РФ незаконно, пишет telegram-канал Shot. «Украинец украл полтонны красной икры почти на два миллиона на Сахалине. Вор находился на территории России незаконно», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пропажу заметили сотрудники рыбоперерабатывающий компании. Они увидели, что один из холодильников был вскрыт, а 40 контейнеров с икрой исчезли. Нанесенный ущерб оценили в 1,8 миллиона рублей. Вора задержали на следующий день. Им оказался гражданин Украины, который получил временное убежище в РФ на полгода, однако по истечении срока не стал его продлевать и скрылся от органов. Икру он украл с подельником. При этом большую часть награбленного они успели сбыть, оставив всего 22,5 килограмма. Против беженца и его сообщника возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Теперь преступникам грозит до 10 лет колонии. URA.RU направило запрос в МВД России по Сахалинской области для уточнения информации. Ответ ожидается.