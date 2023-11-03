Shot: беженец из Украины попытался украсть икру на 2 млн рублей на Сахалине

На Сахалине украинский беженец пытался украсть полтонны красной икры на сумму около двух миллионов рублей. При этом украинец находился на территории РФ незаконно, пишет telegram-канал Shot.
«Украинец украл полтонны красной икры почти на два миллиона на Сахалине. Вор находился на территории России незаконно», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что пропажу заметили сотрудники рыбоперерабатывающий компании. Они увидели, что один из холодильников был вскрыт, а 40 контейнеров с икрой исчезли. Нанесенный ущерб оценили в 1,8 миллиона рублей.
Вора задержали на следующий день. Им оказался гражданин Украины, который получил временное убежище в РФ на полгода, однако по истечении срока не стал его продлевать и скрылся от органов. Икру он украл с подельником. При этом большую часть награбленного они успели сбыть, оставив всего 22,5 килограмма.
Против беженца и его сообщника возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Теперь преступникам грозит до 10 лет колонии.
URA.RU направило запрос в МВД России по Сахалинской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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