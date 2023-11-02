Мэр Орлов рассказал о судьбе наземного метро в Екатеринбурге

Мэр Орлов обсудил с замгендиректора РЖД проект наземного метро в Екатеринбурге

03 ноября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

В РЖД следят за проектом по наземному метро в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с заместителем генерального директора РЖД Иваном Колесниковым проект городского наземного метро. Встреча прошла на прошлой неделе в Москве, рассказал URA.RU мэр. «Что касается Новокольцовского маршрута, земельные вопросы решены, будем сейчас в финансовый год заходить, смотреть. Это объединение усилий и бюджетов всех уровней, включая инвестиционную программу РЖД. [Замгендиректора РЖД] Иван Колесников за этим проектом следит, я с ним встречался буквально на прошлой неделе в Москве. Будем сейчас смотреть, что появится в инвестиционной программе РЖД. Что касается практической плоскости этого сегмента, в нее будем выходить в следующем году», — ответил Орлов. Он обратил внимание на то, что работа по проекту наземного метро небыстрая, но уже сделаны серьезные шаги. «Есть единый тариф, и уже в десятки раз возрос пассажиропоток. У нас уже порядка 30 маршрутов ходят по городскому тарифу, [им] пользуются ежедневно тысячи горожан», — добавил глава.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с заместителем генерального директора РЖД Иваном Колесниковым проект городского наземного метро. Встреча прошла на прошлой неделе в Москве, рассказал URA.RU мэр. «Что касается Новокольцовского маршрута, земельные вопросы решены, будем сейчас в финансовый год заходить, смотреть. Это объединение усилий и бюджетов всех уровней, включая инвестиционную программу РЖД. [Замгендиректора РЖД] Иван Колесников за этим проектом следит, я с ним встречался буквально на прошлой неделе в Москве. Будем сейчас смотреть, что появится в инвестиционной программе РЖД. Что касается практической плоскости этого сегмента, в нее будем выходить в следующем году», — ответил Орлов. Он обратил внимание на то, что работа по проекту наземного метро небыстрая, но уже сделаны серьезные шаги. «Есть единый тариф, и уже в десятки раз возрос пассажиропоток. У нас уже порядка 30 маршрутов ходят по городскому тарифу, [им] пользуются ежедневно тысячи горожан», — добавил глава.