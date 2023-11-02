Мэр Екатеринбурга назвал худший район по уборке снега

Мэр Екатеринбурга устроил разнос подчиненным из-за плохой уборки города от снега

03 ноября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

По словам Орлова, недочеты в уборке города от снега есть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексей Орлов перед совещанием с городскими чиновниками. «По Верх-Исетскому району жалоб больше всего. Меньше всего, как ни странно, — Железнодорожный район. Сейчас посмотрим, насколько это объективная, реальная картинка, на что идут жалобы — остановки, пешеходные дорожки, лестничные марши…», — анонсировал мэр. «Мы на прошлой неделе получили больше полумесячной нормы осадков в виде снега, мокрого снега, гололеда на дорогах. У нас есть по районам серьезный дисбаланс [в качестве уборки]. Самое правильное — выявить лучшие практики, каким образом организована работа ДЭУ, применять их по всему городу. Зимнее и летнее содержание города отличаются кардинально. И естественно, когда идет переход [от сезона к сезону], есть недостатки. Я считаю, что мы, в общем-то, научились город содержать. Техника готова, выходит более 400 единиц ежесуточно, столько же рабочих, но регламенты уборки… Сегодня, может, что-то откорректируем, потому что недостатки есть», — также отметил мэр. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос. Больше всего досталось Верх-Исетскому району и Ленинскому. «Но у всех главная проблема — нехватка людей. Много ставок вакантных», — поделился участник разговора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наибольшее количество жалоб по уборке снега поступает пока из Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал глава города Алексей Орлов перед совещанием с городскими чиновниками. «По Верх-Исетскому району жалоб больше всего. Меньше всего, как ни странно, — Железнодорожный район. Сейчас посмотрим, насколько это объективная, реальная картинка, на что идут жалобы — остановки, пешеходные дорожки, лестничные марши…», — анонсировал мэр. «Мы на прошлой неделе получили больше полумесячной нормы осадков в виде снега, мокрого снега, гололеда на дорогах. У нас есть по районам серьезный дисбаланс [в качестве уборки]. Самое правильное — выявить лучшие практики, каким образом организована работа ДЭУ, применять их по всему городу. Зимнее и летнее содержание города отличаются кардинально. И естественно, когда идет переход [от сезона к сезону], есть недостатки. Я считаю, что мы, в общем-то, научились город содержать. Техника готова, выходит более 400 единиц ежесуточно, столько же рабочих, но регламенты уборки… Сегодня, может, что-то откорректируем, потому что недостатки есть», — также отметил мэр. За закрытыми дверями Орлов, подбиравший выражения в беседе с журналистами, по данным URA.RU, устроил разнос. Больше всего досталось Верх-Исетскому району и Ленинскому. «Но у всех главная проблема — нехватка людей. Много ставок вакантных», — поделился участник разговора.