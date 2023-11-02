Коммунальное предприятие мэрии ХМАО заплатит двойной штраф за грязную воду

Коммунальщики заплатят двойной штраф за нарушение требований к питьевой воде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе муниципальное предприятие «ЖЭК-3» вовремя не оплатило штраф за нарушение требований к питьевой воде, наложенный Роспотребнадзором. На сайте ведомства опубликована информация о том, что после этого к первому штрафу в размере 20 тысяч рублей прибавился второй, а общая сумма требований возросла до 40 тысяч рублей.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде муниципальное предприятие „ЖЭК-3“ Ханты-Мансийского района было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в срок штраф не уплачен, чем совершено новое правонарушение. Мировым судом Ханты-Мансийского судебного района юрлицо признано виновным в неисполнении обязанности по оплате штрафа и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть 40 тысяч рублей», — указано в публикации.

Если ЖЭК не обжалует решения суда в течение 10 дней или не оплатит новый штраф в течение 60 дней, он будет считаться просроченным. В этом случае с предприятия будет взыскана указанная сумма силами ФССП.