В Екатеринбурге презентуют фильм про панков с Юрой Борисовым. Фото, видео

03 ноября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Юрий Борисов в фильме выступает в роли панка из 90-х Фото предоставлено кинокомпанией «Вольга» В Екатеринбурге проведут специальный показ фильма «Год рождения», который расскажет о герое, мечтающем о проведении крупнейшего в мире музыкального фестиваля андеграунда в маленьком городке. На презентацию картины приедет режиссер Михаил Местецкий, рассказали URA.RU представители кинокомпании «Вольга». «Год рождения» рассказывает о молодом человеке Филиппе, который живет в провинциальном Металлогорске, где он организовал у себя в квартире музей забытой панк-группы 1990-х «Яичный свет». Главный герой не только мечтает восстановить былую славу музыкантов, но и организовать в своем городе крупнейший фестиваль мирового андеграунда. Однако его планы придется отложить из-за влюбленности и беременности его девушки. «Мы хотели рассказать историю сложного человека, который пытается с этим миром взаимодействовать, но, в конце концов, навязывает миру свои условия — поэтические, сюрреалистические. В финале наш герой добился чуда — когда реальность оказалась невыносимой, он смог своими действиями добиться того, что в мире произошло чудо», — рассказал режиссер Михаил Местецкий. Главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин («Калашников», «Химера»), Анастасия Талызина («Кентавр», «Тонкие материи») и Юрий Борисов («Калашников», «Серебряные коньки»). Не менее звездный состав собрался среди съемочной группы: Михаил Местецкий работал над сценарием фильма «Легенда 17», операторской работой занимался Давид Хайзников — известен по сериалам «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Чернобыль. Зона отчуждения». Картину покажут 6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» в Екатеринбурге. В этот же день пройдет творческая встреча с Михаилом Местецким. В широкий прокат фильм выйдет 9 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге проведут специальный показ фильма «Год рождения», который расскажет о герое, мечтающем о проведении крупнейшего в мире музыкального фестиваля андеграунда в маленьком городке. На презентацию картины приедет режиссер Михаил Местецкий, рассказали URA.RU представители кинокомпании «Вольга». «Год рождения» рассказывает о молодом человеке Филиппе, который живет в провинциальном Металлогорске, где он организовал у себя в квартире музей забытой панк-группы 1990-х «Яичный свет». Главный герой не только мечтает восстановить былую славу музыкантов, но и организовать в своем городе крупнейший фестиваль мирового андеграунда. Однако его планы придется отложить из-за влюбленности и беременности его девушки. «Мы хотели рассказать историю сложного человека, который пытается с этим миром взаимодействовать, но, в конце концов, навязывает миру свои условия — поэтические, сюрреалистические. В финале наш герой добился чуда — когда реальность оказалась невыносимой, он смог своими действиями добиться того, что в мире произошло чудо», — рассказал режиссер Михаил Местецкий. Главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин («Калашников», «Химера»), Анастасия Талызина («Кентавр», «Тонкие материи») и Юрий Борисов («Калашников», «Серебряные коньки»). Не менее звездный состав собрался среди съемочной группы: Михаил Местецкий работал над сценарием фильма «Легенда 17», операторской работой занимался Давид Хайзников — известен по сериалам «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Чернобыль. Зона отчуждения». Картину покажут 6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» в Екатеринбурге. В этот же день пройдет творческая встреча с Михаилом Местецким. В широкий прокат фильм выйдет 9 ноября.