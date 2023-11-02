В ЯНАО впервые пройдут соревнования за Кубок России по сноуборду

В Лабытнанги впервые проведут всероссийские соревнования по сноубордингу

03 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На Ямале сноубордисты со всей страны примут участие в спортивных соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В горнолыжном комплексе в Лабытнанги (ЯНАО) впервые организуют площадку для всероссийского соревнования по зимнему олимпийскому виду спорта — сноубордингу. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале впервые пройдут всероссийские соревнования по сноуборду. В Лабытнанги соберутся 120 спортсменов из 15 регионов страны для участия во всероссийских соревнованиях по сноуборду. I и II этапы Кубка России в дисциплине „сноуборд-кросс“ пройдут на склоне комплекса „Октябрьский“ с 1 по 7 декабря», — говорится в сообщении. На территории комплекса «Октябрьский» организуют тренировки для сноубордистов. Спортсмены в возрасте от 15 лет будут представлять команды сборной России по сноубордингу. В связи с погодными условиями региона в ЯНАО проведут финал Кубка России по зимним видам спорта, который состоится весной 2024 года.

В горнолыжном комплексе в Лабытнанги (ЯНАО) впервые организуют площадку для всероссийского соревнования по зимнему олимпийскому виду спорта — сноубордингу. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале впервые пройдут всероссийские соревнования по сноуборду. В Лабытнанги соберутся 120 спортсменов из 15 регионов страны для участия во всероссийских соревнованиях по сноуборду. I и II этапы Кубка России в дисциплине „сноуборд-кросс“ пройдут на склоне комплекса „Октябрьский“ с 1 по 7 декабря», — говорится в сообщении. На территории комплекса «Октябрьский» организуют тренировки для сноубордистов. Спортсмены в возрасте от 15 лет будут представлять команды сборной России по сноубордингу. В связи с погодными условиями региона в ЯНАО проведут финал Кубка России по зимним видам спорта, который состоится весной 2024 года.