В ЯНАО запустят два новых рейса со скидками

Рейса авиакомпании «Ямал» будут летать из Надыма и Ноябрьска в Омск
В ЯНАО запустят два новых субсидируемых рейса. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.
«Круглогодичные субсидируемые перелеты будут выполняться авиакомпанией „Ямал“ из Надыма и Ноябрьска. Решение принято в рамках соглашения между Правительствами ЯНАО и Омской области», — говорится в сообщении.
Соглашение между глава регионов было подписано в начале 2023 года. Финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.
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