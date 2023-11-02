02 ноября 2023

В ЯНАО запустят два новых рейса со скидками

В ЯНАО запустят два субсидируемых рейса до Омска
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
Рейса авиакомпании «Ямал» будут летать из Надыма и Ноябрьска в Омск Фото:

В ЯНАО запустят два новых субсидируемых рейса. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Об этом сообщает telegram-канал правительства региона.

«Круглогодичные субсидируемые перелеты будут выполняться авиакомпанией „Ямал“ из Надыма и Ноябрьска. Решение принято в рамках соглашения между Правительствами ЯНАО и Омской области», — говорится в сообщении.

Соглашение между глава регионов было подписано в начале 2023 года. Финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.

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В ЯНАО запустят два новых субсидируемых рейса. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. «Круглогодичные субсидируемые перелеты будут выполняться авиакомпанией „Ямал“ из Надыма и Ноябрьска. Решение принято в рамках соглашения между Правительствами ЯНАО и Омской области», — говорится в сообщении. Соглашение между глава регионов было подписано в начале 2023 года. Финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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