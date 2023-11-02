В ЯНАО запустят два новых рейса со скидками

В ЯНАО запустят два субсидируемых рейса до Омска

03 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Рейса авиакомпании «Ямал» будут летать из Надыма и Ноябрьска в Омск Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба В ЯНАО запустят два новых субсидируемых рейса. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. «Круглогодичные субсидируемые перелеты будут выполняться авиакомпанией „Ямал“ из Надыма и Ноябрьска. Решение принято в рамках соглашения между Правительствами ЯНАО и Омской области», — говорится в сообщении. Соглашение между глава регионов было подписано в начале 2023 года. Финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.

В ЯНАО запустят два новых субсидируемых рейса. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. «Круглогодичные субсидируемые перелеты будут выполняться авиакомпанией „Ямал“ из Надыма и Ноябрьска. Решение принято в рамках соглашения между Правительствами ЯНАО и Омской области», — говорится в сообщении. Соглашение между глава регионов было подписано в начале 2023 года. Финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.