Авиарейсы из Тюмени в ЯНАО получили финансовую господдержку

18 мая 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Полеты из Тюмени в ЯНАО будут частично оплачиваться из бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиарейсы из Тюмени в Надым и село Толька (ЯНАО) вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области «Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов 2023 года. В их число вошли также рейсы в Тюмень из Барнаула, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Ноябрьска, Перми, Самары, Томска», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что жители Надыма (ЯНАО) попросили у властей выделить субсидии на перелеты в Самару и Казань. С такой инициативой выступили пользователи соцсети «ВКонтакте».

Авиарейсы из Тюмени в Надым и село Толька (ЯНАО) вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области «Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов 2023 года. В их число вошли также рейсы в Тюмень из Барнаула, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Ноябрьска, Перми, Самары, Томска», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что жители Надыма (ЯНАО) попросили у властей выделить субсидии на перелеты в Самару и Казань. С такой инициативой выступили пользователи соцсети «ВКонтакте».