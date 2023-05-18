Авиарейсы из Тюмени в ЯНАО получили финансовую господдержку

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, аэропорт тюмень
Полеты из Тюмени в ЯНАО будут частично оплачиваться из бюджета Фото:

Авиарейсы из Тюмени в Надым и село Толька (ЯНАО) вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области

«Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов 2023 года. В их число вошли также рейсы в Тюмень из Барнаула, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Ноябрьска, Перми, Самары, Томска», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра.

Ранее агентство писало о том, что жители Надыма (ЯНАО) попросили у властей выделить субсидии на перелеты в Самару и Казань. С такой инициативой выступили пользователи соцсети «ВКонтакте».

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Авиарейсы из Тюмени в Надым и село Толька (ЯНАО) вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области «Росавиация обновила перечень субсидируемых маршрутов 2023 года. В их число вошли также рейсы в Тюмень из Барнаула, Красноярска, Махачкалы, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Ноябрьска, Перми, Самары, Томска», — указано в сообщении telegram-канала Инфоцентра. Ранее агентство писало о том, что жители Надыма (ЯНАО) попросили у властей выделить субсидии на перелеты в Самару и Казань. С такой инициативой выступили пользователи соцсети «ВКонтакте».
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