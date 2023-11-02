02 ноября 2023

На главной переправе ЯНАО отключили камеры видеонаблюдения. Скрин

На паромной переправе Салехард — Лабытнанги отключили онлайн-камеры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весенний день. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, слежка, штраф, контроль, датчики, камера видеонаблюдения
Онлайн-камеры на паромной переправе ЯНАО временно не работают Фото:

В ЯНАО онлайн-камеры на паромной переправе Салехард — Лабытнанги внезапно перестали работать. Об этом написали горожане в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто знает, что там с переправой на реке, на чем перебираются? А то камеры перестали показывать», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «Камеры не показывают, на телефонные звонки никто из диспетчеров не отвечает», — подтвердила Вероника Столярова-Кузьменко.

Жители сообщили, что на переправе работают частные компании и перевозят людей на воздушных подушках. «Частные подушки бегают», — рассказала Ольга Перминова. «Частники перевозят на подушках», — поделился Эдуард Швецов.

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту URA.RU объяснили, что работа переправы приостановлена. «В связи с завершением работы паромной переправы и окончанием договора о субсидировании перевозок трансляция с камер завершена. Возобновление трансляции запланировано после выхода в работу судов на воздушных подушках. Работа диспетчеров паромной переправы также завершена», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о завершении работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги. С 3 ноября ямальцев будут переправлять по воздуху, на вертолетах.

Онлайн-камеры на переправе Салехард — Лабытнанги отключены
Онлайн-камеры на переправе Салехард — Лабытнанги отключены

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО онлайн-камеры на паромной переправе Салехард — Лабытнанги внезапно перестали работать. Об этом написали горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Кто знает, что там с переправой на реке, на чем перебираются? А то камеры перестали показывать», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «Камеры не показывают, на телефонные звонки никто из диспетчеров не отвечает», — подтвердила Вероника Столярова-Кузьменко. Жители сообщили, что на переправе работают частные компании и перевозят людей на воздушных подушках. «Частные подушки бегают», — рассказала Ольга Перминова. «Частники перевозят на подушках», — поделился Эдуард Швецов. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту URA.RU объяснили, что работа переправы приостановлена. «В связи с завершением работы паромной переправы и окончанием договора о субсидировании перевозок трансляция с камер завершена. Возобновление трансляции запланировано после выхода в работу судов на воздушных подушках. Работа диспетчеров паромной переправы также завершена», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о завершении работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги. С 3 ноября ямальцев будут переправлять по воздуху, на вертолетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...