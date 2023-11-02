В ЯНАО онлайн-камеры на паромной переправе Салехард — Лабытнанги внезапно перестали работать. Об этом написали горожане в социальной сети «ВКонтакте».
«Кто знает, что там с переправой на реке, на чем перебираются? А то камеры перестали показывать», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «Камеры не показывают, на телефонные звонки никто из диспетчеров не отвечает», — подтвердила Вероника Столярова-Кузьменко.
Жители сообщили, что на переправе работают частные компании и перевозят людей на воздушных подушках. «Частные подушки бегают», — рассказала Ольга Перминова. «Частники перевозят на подушках», — поделился Эдуард Швецов.
В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту URA.RU объяснили, что работа переправы приостановлена. «В связи с завершением работы паромной переправы и окончанием договора о субсидировании перевозок трансляция с камер завершена. Возобновление трансляции запланировано после выхода в работу судов на воздушных подушках. Работа диспетчеров паромной переправы также завершена», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о завершении работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги. С 3 ноября ямальцев будут переправлять по воздуху, на вертолетах.
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