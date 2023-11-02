На главной переправе ЯНАО отключили камеры видеонаблюдения. Скрин

На паромной переправе Салехард — Лабытнанги отключили онлайн-камеры

03 ноября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Онлайн-камеры на паромной переправе ЯНАО временно не работают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО онлайн-камеры на паромной переправе Салехард — Лабытнанги внезапно перестали работать. Об этом написали горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Кто знает, что там с переправой на реке, на чем перебираются? А то камеры перестали показывать», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «Камеры не показывают, на телефонные звонки никто из диспетчеров не отвечает», — подтвердила Вероника Столярова-Кузьменко. Жители сообщили, что на переправе работают частные компании и перевозят людей на воздушных подушках. «Частные подушки бегают», — рассказала Ольга Перминова. «Частники перевозят на подушках», — поделился Эдуард Швецов. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту URA.RU объяснили, что работа переправы приостановлена. «В связи с завершением работы паромной переправы и окончанием договора о субсидировании перевозок трансляция с камер завершена. Возобновление трансляции запланировано после выхода в работу судов на воздушных подушках. Работа диспетчеров паромной переправы также завершена», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о завершении работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги. С 3 ноября ямальцев будут переправлять по воздуху, на вертолетах. Онлайн-камеры на переправе Салехард — Лабытнанги отключены скрин с сайта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В ЯНАО онлайн-камеры на паромной переправе Салехард — Лабытнанги внезапно перестали работать. Об этом написали горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Кто знает, что там с переправой на реке, на чем перебираются? А то камеры перестали показывать», — написал житель города в сообществе «Лабытнанги Info». «Камеры не показывают, на телефонные звонки никто из диспетчеров не отвечает», — подтвердила Вероника Столярова-Кузьменко. Жители сообщили, что на переправе работают частные компании и перевозят людей на воздушных подушках. «Частные подушки бегают», — рассказала Ольга Перминова. «Частники перевозят на подушках», — поделился Эдуард Швецов. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства корреспонденту URA.RU объяснили, что работа переправы приостановлена. «В связи с завершением работы паромной переправы и окончанием договора о субсидировании перевозок трансляция с камер завершена. Возобновление трансляции запланировано после выхода в работу судов на воздушных подушках. Работа диспетчеров паромной переправы также завершена», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о завершении работы паромной переправы Салехард — Лабытнанги. С 3 ноября ямальцев будут переправлять по воздуху, на вертолетах.