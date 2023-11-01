01 ноября 2023

В ЯНАО людей через Обь будут перевозить на вертолетах

На переправе Салехард — Лабытнанги паромы прекращают работу 2 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
На переправе Салехард — Лабытнанги людей начнут перевозить вертолетами Фото:

В ЯНАО паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершают работу 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится сегодня [2 ноября] в 19.00. Завтра перевозка пассажиров между городами начнется вертолетами», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.

Отправка первого вертолета с пассажирами запланирована из Салехарда в восемь часов утра 3 ноября. В дальнейшем, вертолеты будут делать рейсы по маршруту «туда-обратно» по мере фактической заполняемости на 50%. Стоимость взрослого билета составит 1300 рублей, детского — 650 рублей, билеты можно купить на аэровокзале в Салехарде или на вертолетной площадке в Лабытнанги.

Ранее URA.RU рассказало, что закрытие переправы планировалось в ночь на 1 ноября. Погодные условия позволили паромам проработать еще два дня.

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В ЯНАО паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершают работу 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится сегодня [2 ноября] в 19.00. Завтра перевозка пассажиров между городами начнется вертолетами», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Отправка первого вертолета с пассажирами запланирована из Салехарда в восемь часов утра 3 ноября. В дальнейшем, вертолеты будут делать рейсы по маршруту «туда-обратно» по мере фактической заполняемости на 50%. Стоимость взрослого билета составит 1300 рублей, детского — 650 рублей, билеты можно купить на аэровокзале в Салехарде или на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее URA.RU рассказало, что закрытие переправы планировалось в ночь на 1 ноября. Погодные условия позволили паромам проработать еще два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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