В ЯНАО людей через Обь будут перевозить на вертолетах

На переправе Салехард — Лабытнанги паромы прекращают работу 2 ноября

02 ноября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

На переправе Салехард — Лабытнанги людей начнут перевозить вертолетами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершают работу 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится сегодня [2 ноября] в 19.00. Завтра перевозка пассажиров между городами начнется вертолетами», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Отправка первого вертолета с пассажирами запланирована из Салехарда в восемь часов утра 3 ноября. В дальнейшем, вертолеты будут делать рейсы по маршруту «туда-обратно» по мере фактической заполняемости на 50%. Стоимость взрослого билета составит 1300 рублей, детского — 650 рублей, билеты можно купить на аэровокзале в Салехарде или на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее URA.RU рассказало, что закрытие переправы планировалось в ночь на 1 ноября. Погодные условия позволили паромам проработать еще два дня.

В ЯНАО паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершают работу 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится сегодня [2 ноября] в 19.00. Завтра перевозка пассажиров между городами начнется вертолетами», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Отправка первого вертолета с пассажирами запланирована из Салехарда в восемь часов утра 3 ноября. В дальнейшем, вертолеты будут делать рейсы по маршруту «туда-обратно» по мере фактической заполняемости на 50%. Стоимость взрослого билета составит 1300 рублей, детского — 650 рублей, билеты можно купить на аэровокзале в Салехарде или на вертолетной площадке в Лабытнанги. Ранее URA.RU рассказало, что закрытие переправы планировалось в ночь на 1 ноября. Погодные условия позволили паромам проработать еще два дня.