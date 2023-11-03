В Екатеринбурге появится 3D-работа покровительницы города. Фото

03 ноября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Создание части проектов STENOGRAFFIA перенесла на следующий год (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга — Екатерины Александрийской. Новая работа станет своего рода подарком к 300-летию города. Об этом сообщает команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в своих соцсетях. «Наконец-то у нас есть ответ на вопрос „когда STENOGRAFFIA закончится“. Вместе с художниками из SPEKTR завершаем сезон масштабной 3D-иллюзией. Совсем скоро на стене ИЕНиМ УрФУ появится образ покровительницы нашего города, науки и знаний, горной промышленности и многого другого — Екатерины Александрийской», — рассказывает пресс-служба. Помогают ее создавать продюсерская команда STENKA и Екатерининское общество. Также представители фестиваля пояснили, что часть проектов, запланированных в рамках 14 сезона STENOGRAFFIA, пришлось перенести на следующий год. В чем именно заключается причина — организаторы уточнять не стали. Фестиваль STENOGRAFFIA стартовал в Екатеринбурге в 14-й раз в середине июля и продолжается до сих пор. Команда обещала, что свои работы представят художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Одним из последних артов стал мурал с портретами горожан возле Макаровского моста. Фото: telegram-канал фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA (https://t.me/stenograffia) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На стене Института естественных наук и математики Уральского федерального университета появится 3D-иллюзия покровительницы Екатеринбурга — Екатерины Александрийской. Новая работа станет своего рода подарком к 300-летию города. Об этом сообщает команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в своих соцсетях. «Наконец-то у нас есть ответ на вопрос „когда STENOGRAFFIA закончится“. Вместе с художниками из SPEKTR завершаем сезон масштабной 3D-иллюзией. Совсем скоро на стене ИЕНиМ УрФУ появится образ покровительницы нашего города, науки и знаний, горной промышленности и многого другого — Екатерины Александрийской», — рассказывает пресс-служба. Помогают ее создавать продюсерская команда STENKA и Екатерининское общество. Также представители фестиваля пояснили, что часть проектов, запланированных в рамках 14 сезона STENOGRAFFIA, пришлось перенести на следующий год. В чем именно заключается причина — организаторы уточнять не стали. Фестиваль STENOGRAFFIA стартовал в Екатеринбурге в 14-й раз в середине июля и продолжается до сих пор. Команда обещала, что свои работы представят художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Одним из последних артов стал мурал с портретами горожан возле Макаровского моста.