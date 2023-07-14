Котенок Гав, живописные муралы и комичный Татищев — чем будет удивлять STENOGRAFFIA екатеринбуржцев

14 июля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Руслана нарисует альтернативную историю котенка Гав и его друга Шарика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полтора месяца художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции будут преображать пространство города. Около 50 работ создадут в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. О том, что именно появится на улицах и как это будет выглядеть, журналисту URA.RU рассказали на пресс-туре. «Один из первых объектов, который запускается на фестивале — это проект к 300-летию Екатеринбурга в подземном переходе возле Театра юного зрителя. Здесь у нас происходит подготовка объекта. Переход покрыт шрифтовыми композициями, который портят вид этого пространства. Мы хотим его преобразить», — поделилась руководитель фестиваля Анна Клец. Теперь в этом месте появится работа московского художника Vova Nootk, который участвовал в фестивале STENOGRAFFIA в 2011 году. В работе будут изображены важные для города люди, например, основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, а также исторические здания, наследие конструктивизма и современная архитектура. Здесь же у ТЮЗа появятся украшенные остановки, которые часто расписывают маркером. «В этот проект мы вовлекаем граффити-райтеров и даем им возможность делать ценные работы из негативного явления. Если эти шрифты собирать воедино и преображать в паттерн, то они могут преображать среду и делать ее лучше», — пояснила Клец и вспомнила, что подобный эксперимент был удачным в 2013 году. Тогда в Екатеринбург приехал Покрас Лампас, который расписал переход возле кинотеатра «Салют», а затем это место преобразилось и стал достопримечательностью. Подобную историю хотят повторить и с остановками. В рамках фестиваля предполагаются общественно значимые проекты. Например, Руслана Purpur. Moon обратит внимание на помощь бездомным животным через позитивные образы и историю мультфильма «Котенок по имени Гав». Одна из трех работ появится на Ленина, 48. «Смысл в том, что в оригинальном мультфильме в последней серии котенок Гав и Шарик находят своих хозяев, но что если бы у них это не получилось? И мой триптих рассказывает альтернативную концовку, в которой они становятся городскими бродягами. Когда работа будет закончена, возле нее появится QR-код, который будет вести на лендинг, где будет информация о том, как помочь домашним животным», — поделилась художница. Небольшой интерактив предполагается 15 июля. Все желающие смогут присоединиться к художнику Сергею Акрамову, который создает работу на стыке абстракции и фигуратива на стене Городского детского экологического центра. Вместе с ним горожане разрисуют стену оранжереи в Харитоновском парке. За все время фестиваля будет создано около 50 работ, над которыми будут трудиться более 40 художников, волонтеры и екатеринбуржцы. Среди иностранных гостей в этом году — Jaume Molera из Испании, Руслана Purpur.moon из Казахстана, BAKERONER из Турции и Мария Боковня из Германии. Ранее стало известно, что переход со «Стеной Виктора Цоя» дополнят 3D-элементами и светящимися надписями. Пространство перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное место станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге полтора месяца художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции будут преображать пространство города. Около 50 работ создадут в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. О том, что именно появится на улицах и как это будет выглядеть, журналисту URA.RU рассказали на пресс-туре. «Один из первых объектов, который запускается на фестивале — это проект к 300-летию Екатеринбурга в подземном переходе возле Театра юного зрителя. Здесь у нас происходит подготовка объекта. Переход покрыт шрифтовыми композициями, который портят вид этого пространства. Мы хотим его преобразить», — поделилась руководитель фестиваля Анна Клец. Теперь в этом месте появится работа московского художника Vova Nootk, который участвовал в фестивале STENOGRAFFIA в 2011 году. В работе будут изображены важные для города люди, например, основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, а также исторические здания, наследие конструктивизма и современная архитектура. Здесь же у ТЮЗа появятся украшенные остановки, которые часто расписывают маркером. «В этот проект мы вовлекаем граффити-райтеров и даем им возможность делать ценные работы из негативного явления. Если эти шрифты собирать воедино и преображать в паттерн, то они могут преображать среду и делать ее лучше», — пояснила Клец и вспомнила, что подобный эксперимент был удачным в 2013 году. Тогда в Екатеринбург приехал Покрас Лампас, который расписал переход возле кинотеатра «Салют», а затем это место преобразилось и стал достопримечательностью. Подобную историю хотят повторить и с остановками. В рамках фестиваля предполагаются общественно значимые проекты. Например, Руслана Purpur. Moon обратит внимание на помощь бездомным животным через позитивные образы и историю мультфильма «Котенок по имени Гав». Одна из трех работ появится на Ленина, 48. «Смысл в том, что в оригинальном мультфильме в последней серии котенок Гав и Шарик находят своих хозяев, но что если бы у них это не получилось? И мой триптих рассказывает альтернативную концовку, в которой они становятся городскими бродягами. Когда работа будет закончена, возле нее появится QR-код, который будет вести на лендинг, где будет информация о том, как помочь домашним животным», — поделилась художница. Небольшой интерактив предполагается 15 июля. Все желающие смогут присоединиться к художнику Сергею Акрамову, который создает работу на стыке абстракции и фигуратива на стене Городского детского экологического центра. Вместе с ним горожане разрисуют стену оранжереи в Харитоновском парке. За все время фестиваля будет создано около 50 работ, над которыми будут трудиться более 40 художников, волонтеры и екатеринбуржцы. Среди иностранных гостей в этом году — Jaume Molera из Испании, Руслана Purpur.moon из Казахстана, BAKERONER из Турции и Мария Боковня из Германии. Ранее стало известно, что переход со «Стеной Виктора Цоя» дополнят 3D-элементами и светящимися надписями. Пространство перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное место станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.