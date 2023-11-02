Легендарный футболист Сычев приехал в ХМАО, чтобы сыграть в хоккей. Видео

03 ноября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Сычев примет участие в товарищеском матче ВХЛ Фото: Анна Майорова © URA.RU Легендарный российский футболист Дмитрий Сычев, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года, прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в любительском хоккейном турнире «Русская Классика». Видео опубликовал хоккейный клуб «Югра» на своей странице «Вконтакте». В аэропорту Ханты-Мансийска команда ХК «Югра» организовала торжественную встречу Сычева. По данным с сайта администрации города, в матче примут участие и другие известные спортсмены и спортивные блогеры: Андрей Николишин, Денис Казанский, Сергей Гимаев, Евгений Конобрий. «Русская классика» — это турнир ВХЛ под открытым небом, место проведения которого меняется каждый год. В 2023 году принимающим городом впервые стала югорская столица. Турнир будет сопровождаться серией специальных мероприятий для любителей хоккея любого возраста, в программе открытые тренировки команд, запланированы фотосессии. Также в рамках турнира пройдет матч следж-хоккейной команды «Мамонтята Югры».

Легендарный российский футболист Дмитрий Сычев, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года, прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в любительском хоккейном турнире «Русская Классика». Видео опубликовал хоккейный клуб «Югра» на своей странице «Вконтакте». В аэропорту Ханты-Мансийска команда ХК «Югра» организовала торжественную встречу Сычева. По данным с сайта администрации города, в матче примут участие и другие известные спортсмены и спортивные блогеры: Андрей Николишин, Денис Казанский, Сергей Гимаев, Евгений Конобрий. «Русская классика» — это турнир ВХЛ под открытым небом, место проведения которого меняется каждый год. В 2023 году принимающим городом впервые стала югорская столица. Турнир будет сопровождаться серией специальных мероприятий для любителей хоккея любого возраста, в программе открытые тренировки команд, запланированы фотосессии. Также в рамках турнира пройдет матч следж-хоккейной команды «Мамонтята Югры».