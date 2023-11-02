02 ноября 2023

Легендарный футболист Сычев приехал в ХМАО, чтобы сыграть в хоккей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, сычев дмитрий
Дмитрий Сычев примет участие в товарищеском матче ВХЛ Фото:

Легендарный российский футболист Дмитрий Сычев, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года, прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в любительском хоккейном турнире «Русская Классика». Видео опубликовал хоккейный клуб «Югра» на своей странице «Вконтакте».

В аэропорту Ханты-Мансийска команда ХК «Югра» организовала торжественную встречу Сычева. По данным с сайта администрации города, в матче примут участие и другие известные спортсмены и спортивные блогеры: Андрей Николишин, Денис Казанский, Сергей Гимаев, Евгений Конобрий.

«Русская классика» — это турнир ВХЛ под открытым небом, место проведения которого меняется каждый год. В 2023 году принимающим городом впервые стала югорская столица.

Турнир будет сопровождаться серией специальных мероприятий для любителей хоккея любого возраста, в программе открытые тренировки команд, запланированы фотосессии. Также в рамках турнира пройдет матч следж-хоккейной команды «Мамонтята Югры».

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Легендарный российский футболист Дмитрий Сычев, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года, прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в любительском хоккейном турнире «Русская Классика». Видео опубликовал хоккейный клуб «Югра» на своей странице «Вконтакте». В аэропорту Ханты-Мансийска команда ХК «Югра» организовала торжественную встречу Сычева. По данным с сайта администрации города, в матче примут участие и другие известные спортсмены и спортивные блогеры: Андрей Николишин, Денис Казанский, Сергей Гимаев, Евгений Конобрий. «Русская классика» — это турнир ВХЛ под открытым небом, место проведения которого меняется каждый год. В 2023 году принимающим городом впервые стала югорская столица. Турнир будет сопровождаться серией специальных мероприятий для любителей хоккея любого возраста, в программе открытые тренировки команд, запланированы фотосессии. Также в рамках турнира пройдет матч следж-хоккейной команды «Мамонтята Югры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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