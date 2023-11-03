Синоптики обратились с предупреждением к свердловчанам

В Свердловской области сохранятся сильный ветер и гололед
В Свердловской области ожидается ветреная погода и гололед, поэтому жителям стоит быть аккуратными. С соответствующим предупреждением выступили в региональном управлении МЧС.
«По данным синоптиков, 4 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах. Берегите себя», — сообщает МЧС в telegram-канале.
В Свердловской области выпало много снега и стояла минусовая температура. По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых районах потеплеет до +8 градусов.
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