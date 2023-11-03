Синоптики обратились с предупреждением к свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, сосульки, наледь, оттепель, окно, потепление
В Свердловской области сохранятся сильный ветер и гололед Фото:

В Свердловской области ожидается ветреная погода и гололед, поэтому жителям стоит быть аккуратными. С соответствующим предупреждением выступили в региональном управлении МЧС.

«По данным синоптиков, 4 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах. Берегите себя», — сообщает МЧС в telegram-канале.

В Свердловской области выпало много снега и стояла минусовая температура. По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых районах потеплеет до +8 градусов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области ожидается ветреная погода и гололед, поэтому жителям стоит быть аккуратными. С соответствующим предупреждением выступили в региональном управлении МЧС. «По данным синоптиков, 4 ноября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах. Берегите себя», — сообщает МЧС в telegram-канале. В Свердловской области выпало много снега и стояла минусовая температура. По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых районах потеплеет до +8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...