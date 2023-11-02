У самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот

Экипаж воздушного судна доложил об отключении автопилота (архивное фото)
У самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс UTA477 из Сургута (ХМАО) в Самару, в воздухе отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».
«Экипаж воздушного судна доложил об отключении автопилота и невозможности выдержать эшелон полета в слое РВСМ. Инцидент произошел 2 ноября в зоне ответственности Самарского зонального центра», — указано в публикации.
Решение командира воздушного судна — следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!