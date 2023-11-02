02 ноября 2023

У самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипаж воздушного судна доложил об отключении автопилота (архивное фото) Фото:

У самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс UTA477 из Сургута (ХМАО) в Самару, в воздухе отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«Экипаж воздушного судна доложил об отключении автопилота и невозможности выдержать эшелон полета в слое РВСМ. Инцидент произошел 2 ноября в зоне ответственности Самарского зонального центра», — указано в публикации.

Решение командира воздушного судна — следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях.

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.

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У самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс UTA477 из Сургута (ХМАО) в Самару, в воздухе отключился автопилот. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «Экипаж воздушного судна доложил об отключении автопилота и невозможности выдержать эшелон полета в слое РВСМ. Инцидент произошел 2 ноября в зоне ответственности Самарского зонального центра», — указано в публикации. Решение командира воздушного судна — следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно при хороших метеоусловиях. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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