В Башкирии совершено покушение на топ-менеджера подрядчика «Газпрома»

В Башкирии пытались подорвать авто финдиректора «Нефтехимремстроя» Слюсаренко
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Автомобиль Лилии Слюсаренко пытались взорвать гранатой Фото:

В Башкирии, в городе Салавате, неизвестные попытались подорвать автомобиль Лилии Слюсаренко — финдиректора «Нефтехимремстроя», являющейся подрядчиком «Газпрома». Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Финансового директора „Нефтехимремстроя“ попытались подорвать в башкирском Салавате. По нашей информации, к колесу машины 48-летней Лилии Слюсаренко подбросили гранату Ф-1», — передает telegram-канал.

Уточняется, что женщина приехала в банк. За рулем авто был ее водитель, который услышал странный звук, когда Слюсаренко выходила из авто. Позже выяснилось, что около переднего колеса лежала граната, которая не взорвалась. Водитель сразу вызвал полицейских и заявил, что подозреваемый — мужчина в черной толстовке с капюшоном.

URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Башкирии, в городе Салавате, неизвестные попытались подорвать автомобиль Лилии Слюсаренко — финдиректора «Нефтехимремстроя», являющейся подрядчиком «Газпрома». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Финансового директора „Нефтехимремстроя“ попытались подорвать в башкирском Салавате. По нашей информации, к колесу машины 48-летней Лилии Слюсаренко подбросили гранату Ф-1», — передает telegram-канал. Уточняется, что женщина приехала в банк. За рулем авто был ее водитель, который услышал странный звук, когда Слюсаренко выходила из авто. Позже выяснилось, что около переднего колеса лежала граната, которая не взорвалась. Водитель сразу вызвал полицейских и заявил, что подозреваемый — мужчина в черной толстовке с капюшоном. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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