В Башкирии совершено покушение на топ-менеджера подрядчика «Газпрома» В Башкирии пытались подорвать авто финдиректора «Нефтехимремстроя» Слюсаренко 03 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 + Автомобиль Лилии Слюсаренко пытались взорвать гранатой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Башкирии, в городе Салавате, неизвестные попытались подорвать автомобиль Лилии Слюсаренко — финдиректора «Нефтехимремстроя», являющейся подрядчиком «Газпрома». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Финансового директора „Нефтехимремстроя“ попытались подорвать в башкирском Салавате. По нашей информации, к колесу машины 48-летней Лилии Слюсаренко подбросили гранату Ф-1», — передает telegram-канал. Уточняется, что женщина приехала в банк. За рулем авто был ее водитель, который услышал странный звук, когда Слюсаренко выходила из авто. Позже выяснилось, что около переднего колеса лежала граната, которая не взорвалась. Водитель сразу вызвал полицейских и заявил, что подозреваемый — мужчина в черной толстовке с капюшоном. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. Ответ ожидается. В Башкирии, в городе Салавате, неизвестные попытались подорвать автомобиль Лилии Слюсаренко — финдиректора «Нефтехимремстроя», являющейся подрядчиком «Газпрома». Об этом написали в telegram-канале Mash. «Финансового директора „Нефтехимремстроя“ попытались подорвать в башкирском Салавате. По нашей информации, к колесу машины 48-летней Лилии Слюсаренко подбросили гранату Ф-1», — передает telegram-канал. Уточняется, что женщина приехала в банк. За рулем авто был ее водитель, который услышал странный звук, когда Слюсаренко выходила из авто. Позже выяснилось, что около переднего колеса лежала граната, которая не взорвалась. Водитель сразу вызвал полицейских и заявил, что подозреваемый — мужчина в черной толстовке с капюшоном. URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям