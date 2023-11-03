В Башкирии совершено покушение на топ-менеджера подрядчика «Газпрома»

В Башкирии, в городе Салавате, неизвестные попытались подорвать автомобиль Лилии Слюсаренко — финдиректора «Нефтехимремстроя», являющейся подрядчиком «Газпрома». Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Финансового директора „Нефтехимремстроя“ попытались подорвать в башкирском Салавате. По нашей информации, к колесу машины 48-летней Лилии Слюсаренко подбросили гранату Ф-1», — передает telegram-канал.
Уточняется, что женщина приехала в банк. За рулем авто был ее водитель, который услышал странный звук, когда Слюсаренко выходила из авто. Позже выяснилось, что около переднего колеса лежала граната, которая не взорвалась. Водитель сразу вызвал полицейских и заявил, что подозреваемый — мужчина в черной толстовке с капюшоном.
URA.RU направило запрос в МВД по Республике Башкортостан для уточнения информации. Ответ ожидается.
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