02 ноября 2023

В Салехарде крановщик оставил целый район без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард, мечеть нурд-камал
На данный момент без света осталось больше трех десятков домов Фото:

В Салехарде крановщик задел высоковольтную линию электропередач, в результате чего без света остался целый район. Об этом сообщила администрация Салехарда.

«В 11:28 произошло аварийное отключение электроэнергии в одном из районов Салехарда. По оперативной информации диспетчера РСК „Ямала“, авария произошла из-за крана, который задел высоковольтную линию электропередач. Свет пропал в районе старого города вплоть до улиц Чубынина — Арктическая», — сообщает мэрия.

В настоящий момент подача электроснабжения частично восстановлена. По оценкам специалистов, на данный момент электроэнергии нет еще в трех десятках домов.

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В Салехарде крановщик задел высоковольтную линию электропередач, в результате чего без света остался целый район. Об этом сообщила администрация Салехарда. «В 11:28 произошло аварийное отключение электроэнергии в одном из районов Салехарда. По оперативной информации диспетчера РСК „Ямала“, авария произошла из-за крана, который задел высоковольтную линию электропередач. Свет пропал в районе старого города вплоть до улиц Чубынина — Арктическая», — сообщает мэрия. В настоящий момент подача электроснабжения частично восстановлена. По оценкам специалистов, на данный момент электроэнергии нет еще в трех десятках домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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