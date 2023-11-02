В Салехарде крановщик оставил целый район без света

На данный момент без света осталось больше трех десятков домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде крановщик задел высоковольтную линию электропередач, в результате чего без света остался целый район. Об этом сообщила администрация Салехарда.

«В 11:28 произошло аварийное отключение электроэнергии в одном из районов Салехарда. По оперативной информации диспетчера РСК „Ямала“, авария произошла из-за крана, который задел высоковольтную линию электропередач. Свет пропал в районе старого города вплоть до улиц Чубынина — Арктическая», — сообщает мэрия.

В настоящий момент подача электроснабжения частично восстановлена. По оценкам специалистов, на данный момент электроэнергии нет еще в трех десятках домов.