02 ноября 2023

В городах ЯНАО перекроют дороги в честь православного праздника. Карта

В Ноябрьске и Муравленко перекроют дороги в связи с крестным ходом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги
На выходных в двух городах ЯНАО временно запретят движение автомобилей на некоторых улицах Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 4 ноября православные христиане будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют на четырех улицах города.

«В Ноябрьске 4 ноября пройдет крестный ход. Он начнется в 10:30 и пойдет от храма Архистратига Михаила по проспекту Мира, улицам: Ленина, 40 лет Победы и Изыскатей. На время шествия дорога для транспорта будет перекрыта», — говорится в сообщении.

В Муравленко также организовали шествие верующих. «4 ноября в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение по улицам Ленина, Губкина, Нефтяников, 70 лет Октября», — сообщили в telegram-канале «Муравленковский день».

Ранее URA.RU писало о том, что в соборе Салехарда (ЯНАО) горожане собрались массово помолиться за ямальских бойцов в зоне СВО. Жители города пришли поклониться мощам Георгия Победоносца.

Маршрут крестного хода в Ноябрьске
Маршрут крестного хода в Ноябрьске
Маршрут крестного хода в Муравленко
Маршрут крестного хода в Муравленко

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В Ноябрьске (ЯНАО) 4 ноября православные христиане будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют на четырех улицах города. «В Ноябрьске 4 ноября пройдет крестный ход. Он начнется в 10:30 и пойдет от храма Архистратига Михаила по проспекту Мира, улицам: Ленина, 40 лет Победы и Изыскатей. На время шествия дорога для транспорта будет перекрыта», — говорится в сообщении. В Муравленко также организовали шествие верующих. «4 ноября в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение по улицам Ленина, Губкина, Нефтяников, 70 лет Октября», — сообщили в telegram-канале «Муравленковский день». Ранее URA.RU писало о том, что в соборе Салехарда (ЯНАО) горожане собрались массово помолиться за ямальских бойцов в зоне СВО. Жители города пришли поклониться мощам Георгия Победоносца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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