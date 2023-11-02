В городах ЯНАО перекроют дороги в честь православного праздника. Карта

В Ноябрьске и Муравленко перекроют дороги в связи с крестным ходом

03 ноября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

На выходных в двух городах ЯНАО временно запретят движение автомобилей на некоторых улицах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 4 ноября православные христиане будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют на четырех улицах города. «В Ноябрьске 4 ноября пройдет крестный ход. Он начнется в 10:30 и пойдет от храма Архистратига Михаила по проспекту Мира, улицам: Ленина, 40 лет Победы и Изыскатей. На время шествия дорога для транспорта будет перекрыта», — говорится в сообщении. В Муравленко также организовали шествие верующих. «4 ноября в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение по улицам Ленина, Губкина, Нефтяников, 70 лет Октября», — сообщили в telegram-канале «Муравленковский день». Ранее URA.RU писало о том, что в соборе Салехарда (ЯНАО) горожане собрались массово помолиться за ямальских бойцов в зоне СВО. Жители города пришли поклониться мощам Георгия Победоносца. Маршрут крестного хода в Ноябрьске URA.RU Маршрут крестного хода в Муравленко telegram-канал «Муравленковский день»

В Ноябрьске (ЯНАО) 4 ноября православные христиане будут отмечать праздник Казанской иконы Божией Матери. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют на четырех улицах города. «В Ноябрьске 4 ноября пройдет крестный ход. Он начнется в 10:30 и пойдет от храма Архистратига Михаила по проспекту Мира, улицам: Ленина, 40 лет Победы и Изыскатей. На время шествия дорога для транспорта будет перекрыта», — говорится в сообщении. В Муравленко также организовали шествие верующих. «4 ноября в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение по улицам Ленина, Губкина, Нефтяников, 70 лет Октября», — сообщили в telegram-канале «Муравленковский день». Ранее URA.RU писало о том, что в соборе Салехарда (ЯНАО) горожане собрались массово помолиться за ямальских бойцов в зоне СВО. Жители города пришли поклониться мощам Георгия Победоносца.