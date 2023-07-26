Сотни салехардцев пришли в храм помолиться за бойцов СВО

В храме Салехарда 26 июля собралось сотни прихожан на молебен о Победе

В Салехарде сотни прихожан пришли поклониться мощам Георгия Победоносца Фото: Московец Илья © URA.RU

В Петропавловском соборе Салехарда 26 июля, куда доставили мощи святого Георгия Победоносца, собрались сотни жителей на молебен о Победе. Салехардцы прошли богослужение в честь бойцов-земляков, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.

«Времена у нас непростые, и мы искренне молимся о ходатайстве Святого Георгия, чтобы Господь даровал воинам сил, мужества и отваги — достойно защитить Отечество, а также просим о себе, о близких, о том, что дорого нашему сердцу», — передает слова архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая администрация в telegram-канале. Они дополняют, что на богослужение пришил сотни людей — дети и взрослые, бабушки и дедушки, представители власти и общественность.

Члены семей участников СВО стали одними из первых, кто поклонился мощам святого. В числе пришедших была мать погибшего на воине бойца Наталья Бабаева. Женщина отложила все свои дела, чтобы помолиться о здоровье и скорейшем возвращение домой всех бойцов. Она уверена, что ее сын «не напрасно отдал жизнь за Родину».

Также власти города дополнили, что в Салехарде святыня пробудет еще два дня. В планах на 07:30 проведение Божественной литургии, а в 09:30 крестный ход и панихида по погибшим воинам в парке Победы.

Ранее URA.RU писало, что в Петропавловский собор торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца. Общественный порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции и волонтеры Юнармии.