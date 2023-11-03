В Тюмени больше, чем на четыре часа задержан рейс в ХМАО

03 ноября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Самолет должен был покинуть аэропорт Тюмени еще в 13:50 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени больше, чем на четыре часа задерживают рейс до поселка Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:50, однако выдвинется в 18:00. Перелет осуществляет авиакомпания Utair», — указано на сайте воздушной гавани. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании перевозчика. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Тюмени больше, чем на четыре часа задерживают рейс до поселка Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:50, однако выдвинется в 18:00. Перелет осуществляет авиакомпания Utair», — указано на сайте воздушной гавани. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании перевозчика. На момент публикации новости ответ не поступил.