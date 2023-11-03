В Тюмени больше, чем на четыре часа задержан рейс в ХМАО

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Самолет должен был покинуть аэропорт Тюмени еще в 13:50 Фото:

В Тюмени больше, чем на четыре часа задерживают рейс до поселка Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:50, однако выдвинется в 18:00. Перелет осуществляет авиакомпания Utair», — указано на сайте воздушной гавани.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании перевозчика. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Тюмени больше, чем на четыре часа задерживают рейс до поселка Березово (ХМАО). Информация об этом размещена на табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:50, однако выдвинется в 18:00. Перелет осуществляет авиакомпания Utair», — указано на сайте воздушной гавани. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании перевозчика. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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