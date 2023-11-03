Песков ответил на вопрос о повышенном внимании к мигрантам

В случае правонарушения мигранты преследуются по закону правоохранительными органами, которые выполняют свою функцию. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть правоохранительные органы. Они выполняют свои функции, к этому нужно так и относиться. Если осуществляется правонарушение, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал Песков.
Ранее появилась информация о выдворении семьи мигрантов после драки их ребенка в школе. Также в Азербайджане задержали объявленного Россией в международный розыск 18-летнего Турала Мамедова, которого считают координатором группы молодых людей, избивавших прохожих в Санкт-Петербурге.
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