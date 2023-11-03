Песков ответил на вопрос о повышенном внимании к мигрантам

Песков: в случае правонарушений, мигранты будут преследоваться по закону
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Мигранты будут преследоваться по закону в случае правонарушений, заявил Дмитрий Песков Фото:

В случае правонарушения мигранты преследуются по закону правоохранительными органами, которые выполняют свою функцию. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть правоохранительные органы. Они выполняют свои функции, к этому нужно так и относиться. Если осуществляется правонарушение, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал Песков.

Ранее появилась информация о выдворении семьи мигрантов после драки их ребенка в школе. Также в Азербайджане задержали объявленного Россией в международный розыск 18-летнего Турала Мамедова, которого считают координатором группы молодых людей, избивавших прохожих в Санкт-Петербурге.

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В случае правонарушения мигранты преследуются по закону правоохранительными органами, которые выполняют свою функцию. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть правоохранительные органы. Они выполняют свои функции, к этому нужно так и относиться. Если осуществляется правонарушение, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал Песков. Ранее появилась информация о выдворении семьи мигрантов после драки их ребенка в школе. Также в Азербайджане задержали объявленного Россией в международный розыск 18-летнего Турала Мамедова, которого считают координатором группы молодых людей, избивавших прохожих в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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