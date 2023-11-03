Путин объяснил суть происходящих событий

Путин: Россия защищает моральные ценности
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия борется за свои ценности, язык и культуру, отметил Владимир Путин Фото:

Россия занимается защитой морально-нравственных ценностей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам в этом и заключается суть происходящих событий в настоящий момент.

«Мы защищаем свои морально-нравственные ценности, свою культуру, историю, язык. В этом ключ происходящих сегодня событий», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Президент об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

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Россия занимается защитой морально-нравственных ценностей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам в этом и заключается суть происходящих событий в настоящий момент. «Мы защищаем свои морально-нравственные ценности, свою культуру, историю, язык. В этом ключ происходящих сегодня событий», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Президент об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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