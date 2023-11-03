Путин объяснил суть происходящих событий

Путин: Россия защищает моральные ценности

03 ноября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Россия борется за свои ценности, язык и культуру, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия занимается защитой морально-нравственных ценностей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам в этом и заключается суть происходящих событий в настоящий момент. «Мы защищаем свои морально-нравственные ценности, свою культуру, историю, язык. В этом ключ происходящих сегодня событий», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Президент об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Россия занимается защитой морально-нравственных ценностей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам в этом и заключается суть происходящих событий в настоящий момент. «Мы защищаем свои морально-нравственные ценности, свою культуру, историю, язык. В этом ключ происходящих сегодня событий», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с новым составом Общественной палаты РФ. Президент об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24».