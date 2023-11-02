Дефицит бюджета ЯНАО планируют сократить

Проект бюджета ЯНАО предусматривает сокращение дефицита

В заксобрание ЯНАО внесен проект бюджета на 2024—2026 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно прогнозам правительства ЯНАО на 2024 год, бюджет округа будет с дефицитом более 47 млрд рублей, а в 2025—2026 годы станет еще меньше. Об этом сообщает департамент финансов ЯНАО на официальной странице в сети интернет.

«Проект закона ЯНАО „об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ подготовлен в соответствии с бюджетными полномочиями правительства ЯНАО. Источники финансирования дефицита окружного бюджета запланированы в 2024 году в объеме 47 053 929 тыс. рублей, в 2025 году — 40 939 348 тыс. рублей, в 2026 году — 43 322 998 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В этом году дефицит бюджета ЯНАО составил около 51 млрд рублей. Это выше прогнозных показателей на 2024 год на 4 млрд рублей, 2025 год на 10 млрд рублей, 2026 год на 8 млрд рублей.

Дефицит уменьшается на фоне прогнозного роста цен на алкоголь. В прогнозируемые годы произойдет поэтапное увеличение акцизов на крепкиие напитки. В 2024 году алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов увеличится с 613 рублей за литр до 643 рублей за литр, в 2025 году — до 669 рублей и в 2026 году — до 696 рублей за литр.

Ранее URA.RU рассказывало о внесение проекта бюджета на рассмотрение депутатов. Планируется, что документ примут на заседании законодательного собрания 23 ноября.