02 ноября 2023

Тюменский фермер чуть не спровоцировал опасную эпидемию. Фото

В Тюмени фермер держал коров, больных лейкозом, на открытом выпасе
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермер содержал коров, больных опасной вирусной инфекцией, наоткрытом выпасе Фото:

Фермер из Омутинского района Тюменской области содержал на открытом выпасе коров, больных вирусом лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В адрес регионального управления Россельхознадзора поступила информация о выпасе инфицированных вирусом лейкоза коров совместно со здоровыми животными. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

По сообщению Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей не установлено. Как пояснили URA.RU в региональном центре ветеринарии, лейкоз коров — опасная вирусная инфекция, которая вызывает опухоли и передается множеством различных путей, с том числе и при контакте с больным животным. Возможность передачи лейкоза коров человеку не исследована.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области назревает дефицит ветеринарных препаратов. Одним из таких лекарств является средство для профилактики лейкоза крупного рогатого скота.

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Фермер из Омутинского района Тюменской области содержал на открытом выпасе коров, больных вирусом лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес регионального управления Россельхознадзора поступила информация о выпасе инфицированных вирусом лейкоза коров совместно со здоровыми животными. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении. По сообщению Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей не установлено. Как пояснили URA.RU в региональном центре ветеринарии, лейкоз коров — опасная вирусная инфекция, которая вызывает опухоли и передается множеством различных путей, с том числе и при контакте с больным животным. Возможность передачи лейкоза коров человеку не исследована. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области назревает дефицит ветеринарных препаратов. Одним из таких лекарств является средство для профилактики лейкоза крупного рогатого скота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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