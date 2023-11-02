Фермер из Омутинского района Тюменской области содержал на открытом выпасе коров, больных вирусом лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В адрес регионального управления Россельхознадзора поступила информация о выпасе инфицированных вирусом лейкоза коров совместно со здоровыми животными. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.
По сообщению Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей не установлено. Как пояснили URA.RU в региональном центре ветеринарии, лейкоз коров — опасная вирусная инфекция, которая вызывает опухоли и передается множеством различных путей, с том числе и при контакте с больным животным. Возможность передачи лейкоза коров человеку не исследована.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области назревает дефицит ветеринарных препаратов. Одним из таких лекарств является средство для профилактики лейкоза крупного рогатого скота.
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