Тюменский фермер чуть не спровоцировал опасную эпидемию. Фото

В Тюмени фермер держал коров, больных лейкозом, на открытом выпасе

03 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Фермер содержал коров, больных опасной вирусной инфекцией, наоткрытом выпасе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фермер из Омутинского района Тюменской области содержал на открытом выпасе коров, больных вирусом лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес регионального управления Россельхознадзора поступила информация о выпасе инфицированных вирусом лейкоза коров совместно со здоровыми животными. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении. По сообщению Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей не установлено. Как пояснили URA.RU в региональном центре ветеринарии, лейкоз коров — опасная вирусная инфекция, которая вызывает опухоли и передается множеством различных путей, с том числе и при контакте с больным животным. Возможность передачи лейкоза коров человеку не исследована. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области назревает дефицит ветеринарных препаратов. Одним из таких лекарств является средство для профилактики лейкоза крупного рогатого скота. Скрин — управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, https://72.fsvps.gov.ru/

Фермер из Омутинского района Тюменской области содержал на открытом выпасе коров, больных вирусом лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В адрес регионального управления Россельхознадзора поступила информация о выпасе инфицированных вирусом лейкоза коров совместно со здоровыми животными. Указанные действия приводят к нарушениям обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении. По сообщению Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей не установлено. Как пояснили URA.RU в региональном центре ветеринарии, лейкоз коров — опасная вирусная инфекция, которая вызывает опухоли и передается множеством различных путей, с том числе и при контакте с больным животным. Возможность передачи лейкоза коров человеку не исследована. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области назревает дефицит ветеринарных препаратов. Одним из таких лекарств является средство для профилактики лейкоза крупного рогатого скота.