02 ноября 2023

Думу Тюмени покинул легендарный аппаратчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, документ, совещание, чиновник, правительство, власть, администрация
Бессменный руководитель правового отдела думы Тюмени уволился Фото:

Думе Тюмени станет труднее функционировать: аппарат покинул ответственный за правовую и экономическую экспертизу Иван Дзуман. Его имя исчезла с сайта городской думы. В пресс-службе думы Тюмени подтвердили информацию.

«Информацию подтверждаем. Иван Дзуман уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Дзуман проработал в органе около 10 лет и считался гением в области права. К его помощи прибегал каждый депутат думы. Он регулярно, без подготовки мог ответить на любой вопрос прямо во время заседания. Инсайдеры связывают уход Дзумана со сменой руководства городской думы.

Сам аппаратчик признался агентству, что уходит в совсем в иную сферу. Сегодня он прощался с коллективом гордумы.

С приходом нового спикера думу покинула и руководившая аппаратом Ольга Векшина. Она стояла у истоков создания избирательной системы региона, была теневым куратором всех областных выборов.

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Думе Тюмени станет труднее функционировать: аппарат покинул ответственный за правовую и экономическую экспертизу Иван Дзуман. Его имя исчезла с сайта городской думы. В пресс-службе думы Тюмени подтвердили информацию. «Информацию подтверждаем. Иван Дзуман уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе. Дзуман проработал в органе около 10 лет и считался гением в области права. К его помощи прибегал каждый депутат думы. Он регулярно, без подготовки мог ответить на любой вопрос прямо во время заседания. Инсайдеры связывают уход Дзумана со сменой руководства городской думы. Сам аппаратчик признался агентству, что уходит в совсем в иную сферу. Сегодня он прощался с коллективом гордумы. С приходом нового спикера думу покинула и руководившая аппаратом Ольга Векшина. Она стояла у истоков создания избирательной системы региона, была теневым куратором всех областных выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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