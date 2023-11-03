В Свердловском драмтеатре объяснили, почему покажут пьесу, которую никогда не ставили в России. Фото

В Екатеринбурге покажут пьесу, где зрители будут сидеть на сцене

03 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Первая премьера пройдет уже сегодня, 3 ноября Фото предоставлено Свердловским драмтеатром/ Вадим Балакин Свердловский театр драмы готовится к премьере пьесы драматурга Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Как ранее рассказывала команда, эта постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык. По словам режиссера Алексея Бадаева, к пьесе «Любой ценой…» решили обратиться по той причине, что в ней поднимается тема того, имеет ли право другой человек решать судьбу второго. О скрытых смыслах URA.RU рассказали представители театра. «Показалась гораздо значительнее сама судьба подростка, которую за него решили. Рассказанная в пьесе история происходила на самом деле в начале ХХ века. А годом раньше реального „Ронни“ в том же Осборнском колледже учился один из четырех братьев Дэвис, которые стали прототипами истории о Питере Пене. Тот самый, что проклинал потом Джеймса Барри, который взял и его жизнью распорядился без него. Собственно, и жизнью Ронни тоже распорядились, не спросив его мнения. Есть ли у кого-то такое право?» — задается вопросом Бадаев. Одним из новшеств станет то, что зрители будут находиться на сцене вместе с актерами. «В таком пространстве зритель попадает в положение подглядывающего. А как иначе, если в определенных мизансценах ты наблюдаешь за частной жизнью персонажей, которые находятся к тебе спиной. То есть, происходящее вообще будто и не для тебя. И в то же время зрители — судьи. Они сидят на скамье Палаты общин», — уточнил режиссер. Кроме этого, на сцене будет камера, которая будет проецировать игру артистов на экране. По словам актера Кирилла Лозового, который сыграл курсанта Ронни Уинслоу, такой формат даже облегчает задачу артистов. «Когда работаешь со сцены, нужно всегда играть на зрителя, а здесь ты находишься в условиях обыкновенной жизни. А крупный план на экране я вообще не вижу, стою к нему спиной», — рассказал Кирилл. Екатеринбуржцы станут первыми в стране зрителями, которые увидит пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана — ее интерпретацией на русском языке ранее никогда не занимались. Первые премьеры пройдут 3,4 и 9 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский театр драмы готовится к премьере пьесы драматурга Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Как ранее рассказывала команда, эта постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык. По словам режиссера Алексея Бадаева, к пьесе «Любой ценой…» решили обратиться по той причине, что в ней поднимается тема того, имеет ли право другой человек решать судьбу второго. О скрытых смыслах URA.RU рассказали представители театра. «Показалась гораздо значительнее сама судьба подростка, которую за него решили. Рассказанная в пьесе история происходила на самом деле в начале ХХ века. А годом раньше реального „Ронни“ в том же Осборнском колледже учился один из четырех братьев Дэвис, которые стали прототипами истории о Питере Пене. Тот самый, что проклинал потом Джеймса Барри, который взял и его жизнью распорядился без него. Собственно, и жизнью Ронни тоже распорядились, не спросив его мнения. Есть ли у кого-то такое право?» — задается вопросом Бадаев. Одним из новшеств станет то, что зрители будут находиться на сцене вместе с актерами. «В таком пространстве зритель попадает в положение подглядывающего. А как иначе, если в определенных мизансценах ты наблюдаешь за частной жизнью персонажей, которые находятся к тебе спиной. То есть, происходящее вообще будто и не для тебя. И в то же время зрители — судьи. Они сидят на скамье Палаты общин», — уточнил режиссер. Кроме этого, на сцене будет камера, которая будет проецировать игру артистов на экране. По словам актера Кирилла Лозового, который сыграл курсанта Ронни Уинслоу, такой формат даже облегчает задачу артистов. «Когда работаешь со сцены, нужно всегда играть на зрителя, а здесь ты находишься в условиях обыкновенной жизни. А крупный план на экране я вообще не вижу, стою к нему спиной», — рассказал Кирилл. Екатеринбуржцы станут первыми в стране зрителями, которые увидит пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана — ее интерпретацией на русском языке ранее никогда не занимались. Первые премьеры пройдут 3,4 и 9 ноября.