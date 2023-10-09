В Екатеринбурге покажут западную пьесу, которую никогда не ставили в России

В Екатеринбурге состоится премьера пьесы драматурга Рэттигана «Мальчик Уинслоу»

Оценить новый спектакль зрители смогут уже в ноябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы станут первыми в стране зрителями, которые увидит пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана. Эта постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык — это впервые сделал Свердловский театр драмы. Об этом URA.RU рассказали представители театра.

«В первых числах ноября (3,4, 9 ноября) в Свердловском академическом театре драмы — впервые в России, — состоится премьера одной из самых популярных пьес Теренса Рэттигана „Мальчик Уинслоу“. На российской сцене пьеса выйдет под названием „Любой ценой…“. Специально для российской премьеры пьесы Рэттигана театром сделан собственный перевод», — заявили в театре драмы.

Пьеса «Мальчик Уинслоу» основана на реальных событиях и рассказывает о громком судебном процессе 1908 года по делу Джорджа Арчер-Ши. Мальчика из Королевского военно-морского колледжа несправедливо обвинили в воровстве. В уральской версии в роли отца, который свято верит в невиновность своего сына и бросается на защиту его чести, выступит заслуженный артист России Борис Горнштейн. В роли его сына дебютирует на сцене выпускник Екатеринбургского театрального института 2023 года Кирилл Лозовой.

Кроме этого, зрителями предложат самим стать участниками постановки. «По замыслу постановщиков спектакля — режиссера Алексея Бадаева и художника Владимира Кравцева — история о защите чести и достоинства подростка не позволит зрителю остаться в стороне, причем в самом прямом смысле этого слова. Дело в том, что сама сценическая площадка представляет собой зал Палаты Общин, а зрители, соответственно, занимают места парламентариев», — пояснили в Свердловском театре драмы.

Ранее стало известно, что помимо репертуара прошлого года Свердловский драматический театр представит зрителям новые постановки. В начале ноября состоится премьера по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана «Мальчик Уинслоу», а к Новому году екатеринбуржцы увидят итальянский бурлеск по Эдуардо Скарпетты «Беднота и знать».