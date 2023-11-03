На блогера и коуча Шабутдинова завели дело по статье «Мошенничество». Видео

03 ноября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Аяза Шабутдинова подозревают в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД России опубликовало видео с задержанием и допросом блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Его задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. «Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, Шабутдинов действовал вместе с сообщниками от имени разных юридических лиц. Есть информация о нескольких эпизодах «противоправной деятельности». В отношении блогера завели дело по статье «Мошенничество». Блогера задержали в Москве 3 ноября. Shot сообщал, что заявление на него написала недовольная клиентка. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

МВД России опубликовало видео с задержанием и допросом блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Его задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. «Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, Шабутдинов действовал вместе с сообщниками от имени разных юридических лиц. Есть информация о нескольких эпизодах «противоправной деятельности». В отношении блогера завели дело по статье «Мошенничество». Блогера задержали в Москве 3 ноября. Shot сообщал, что заявление на него написала недовольная клиентка. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина