МВД России опубликовало видео с задержанием и допросом блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Его задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело.
«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, Шабутдинов действовал вместе с сообщниками от имени разных юридических лиц.
Есть информация о нескольких эпизодах «противоправной деятельности». В отношении блогера завели дело по статье «Мошенничество».
Блогера задержали в Москве 3 ноября. Shot сообщал, что заявление на него написала недовольная клиентка. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
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