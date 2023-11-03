В Кургане возле Дома Быта автобус провалился в щебенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана на перекрестке Коли Мяготина — Рихарда Зорге новый автобус застрял в щебенке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Сейчас на этом участке идет ремонт дороги.

«На перекрестке Коли Мяготина — Рихарда Зорге автобус застрял в щебенке», — написал автор видео, опубликованного в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также на этом участке дороги, по словам очевидцев, уже застревали две легковые машины.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане коммунальщики готовятся отремонтировать проблемный перекресток Рихарда Зорге — Коли Мяготина. Власти заявляли, что его не будут полностью перекрывать из-за того, что он является важным транспортным узлом, по которому ездит несколько маршрутов автобусов.

Обновлено в 19:30 по уральскому времени:

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что ремонтные работы на перекрестке К. Мяготина — Р. Зорге скоро будут завершены. «Сети на данном участке отремонтированы, остается выполнить работы по благоустройству. Сейчас подрядная организация уплотняет участок, делая расклинцовку мелким щебнем. В ближайшее время благоустройство на перекрестке будет завершено», — сообщили в мэрии.