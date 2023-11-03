В центре Кургана на перекрестке Коли Мяготина — Рихарда Зорге новый автобус застрял в щебенке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Сейчас на этом участке идет ремонт дороги.
«На перекрестке Коли Мяготина — Рихарда Зорге автобус застрял в щебенке», — написал автор видео, опубликованного в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также на этом участке дороги, по словам очевидцев, уже застревали две легковые машины.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане коммунальщики готовятся отремонтировать проблемный перекресток Рихарда Зорге — Коли Мяготина. Власти заявляли, что его не будут полностью перекрывать из-за того, что он является важным транспортным узлом, по которому ездит несколько маршрутов автобусов.
Обновлено в 19:30 по уральскому времени:
В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что ремонтные работы на перекрестке К. Мяготина — Р. Зорге скоро будут завершены. «Сети на данном участке отремонтированы, остается выполнить работы по благоустройству. Сейчас подрядная организация уплотняет участок, делая расклинцовку мелким щебнем. В ближайшее время благоустройство на перекрестке будет завершено», — сообщили в мэрии.
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