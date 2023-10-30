В Кургане коммунальщики готовятся отремонтировать проблемный перекресток

31 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Кургане коммунальщики на время ремонта оставят перекресток частично открытым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане не будут полностью перекрывать перекресток улиц Рихарда Зорге и Коли Мяготина на время ремонта. По мнению властей, на данном участке дороги проходит важный транспортный узел, по которому следуют несколько маршрутов автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации. «На улице Коли Мяготина продолжаются работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Сейчас подрядчик технологически подошел к перекрестку Коли Мяготина — Зорге. Было принято решение не перекрывать перекресток для движения полностью, а провести ремонты частями», — указано на сайте мэрии Кургана. Ранее власти вместе с подрядчиком задумывались над полным перекрытием участка. В планах было закрыть перекресток для движения на несколько дней. Однако от этой идеи отказались. На улице Коли Мяготина в настоящее время идут работы по ремонту сетей водоснабжения.

В Кургане не будут полностью перекрывать перекресток улиц Рихарда Зорге и Коли Мяготина на время ремонта. По мнению властей, на данном участке дороги проходит важный транспортный узел, по которому следуют несколько маршрутов автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте курганской администрации. «На улице Коли Мяготина продолжаются работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Сейчас подрядчик технологически подошел к перекрестку Коли Мяготина — Зорге. Было принято решение не перекрывать перекресток для движения полностью, а провести ремонты частями», — указано на сайте мэрии Кургана. Ранее власти вместе с подрядчиком задумывались над полным перекрытием участка. В планах было закрыть перекресток для движения на несколько дней. Однако от этой идеи отказались. На улице Коли Мяготина в настоящее время идут работы по ремонту сетей водоснабжения.