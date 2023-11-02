Власти изменили список автозимников в ХМАО

В ХМАО организуют два новых зимника и построят 61 переправу

03 ноября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

В ХМАО появятся два новых автозимника Фото: Александр Елизаров © URA.RU Правительство ХМАО одобрило обновленный список зимних автодорог в ХМАО. В перечень включили новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. Постановление опубликовано на сайте окружных властей. «В соответствии с обращениями граждан изменен перечень зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения автономного округа. В перечень включаются зимние автомобильные дороги. Первая — от деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Талинка по направлению „Кама — озеро Имитуй“. Вторая — от села Чембакчина до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск по направлению „98 км автомобильной дороги Иртыш — причал села Цингалы“», — указано в публикации. Первый зимник сократит расстояние от Камы до окружной столицы на 200 км. Общая протяженность зимников в ХМАО увеличилась почти на 40 км и составит 2,6 тысяч километров. Также в округе построят 61 ледовую переправу.

Правительство ХМАО одобрило обновленный список зимних автодорог в ХМАО. В перечень включили новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. Постановление опубликовано на сайте окружных властей. «В соответствии с обращениями граждан изменен перечень зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения автономного округа. В перечень включаются зимние автомобильные дороги. Первая — от деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Талинка по направлению „Кама — озеро Имитуй“. Вторая — от села Чембакчина до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск по направлению „98 км автомобильной дороги Иртыш — причал села Цингалы“», — указано в публикации. Первый зимник сократит расстояние от Камы до окружной столицы на 200 км. Общая протяженность зимников в ХМАО увеличилась почти на 40 км и составит 2,6 тысяч километров. Также в округе построят 61 ледовую переправу.