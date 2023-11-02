02 ноября 2023

Власти изменили список автозимников в ХМАО

В ХМАО организуют два новых зимника и построят 61 переправу
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В ХМАО появятся два новых автозимника Фото:

Правительство ХМАО одобрило обновленный список зимних автодорог в ХМАО. В перечень включили новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. Постановление опубликовано на сайте окружных властей.

«В соответствии с обращениями граждан изменен перечень зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения автономного округа. В перечень включаются зимние автомобильные дороги. Первая — от деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Талинка по направлению „Кама — озеро Имитуй“. Вторая — от села Чембакчина до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск по направлению „98 км автомобильной дороги Иртыш — причал села Цингалы“», — указано в публикации.

Первый зимник сократит расстояние от Камы до окружной столицы на 200 км. Общая протяженность зимников в ХМАО увеличилась почти на 40 км и составит 2,6 тысяч километров. Также в округе построят 61 ледовую переправу.

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Правительство ХМАО одобрило обновленный список зимних автодорог в ХМАО. В перечень включили новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. Постановление опубликовано на сайте окружных властей. «В соответствии с обращениями граждан изменен перечень зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения автономного округа. В перечень включаются зимние автомобильные дороги. Первая — от деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Талинка по направлению „Кама — озеро Имитуй“. Вторая — от села Чембакчина до автомобильной дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск по направлению „98 км автомобильной дороги Иртыш — причал села Цингалы“», — указано в публикации. Первый зимник сократит расстояние от Камы до окружной столицы на 200 км. Общая протяженность зимников в ХМАО увеличилась почти на 40 км и составит 2,6 тысяч километров. Также в округе построят 61 ледовую переправу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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