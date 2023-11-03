Депутат Куринный: Федеральный бюджет покроет только часть потребностей медицины

03 ноября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

По словам депутата, поправки к бюджету ничего кардинально не изменят Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Средств заложенных Министерством финансов России в проекте Федерального бюджета на здравоохранение хватит только на четверть покрытия всех потребностей сферы, в лучшем случае на треть. Денег не хватит на строительство новых зданий, ремонт и приобретение оборудования. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. «Не хватает на новые здания, на ремонт, на приобретение оборудования. Мы из четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируем один. Из десяти необходимых больниц — построим одну», — уточнил парламентарий. При этом, по его словам, поправки к бюджету, которые могут быть приняты во втором чтении, «ничего кардинально не решат». «Это вопрос продления программ модернизации. Пять лет — это хорошо, но ее надо продлять дальше. Регионы не способны за свой счет сегодня эти инфраструктурные, крупные затраты тянуть», — подчеркнул Куринный. Он добавил, что количество соответствующих заявок по стране больше, чем предусмотрено по этой программе. Ранее жители Аргаяшского района Челябинской области пожаловались на разрушающееся здание центра врачей общей практики (ЦВОП) в поселке Ишалино и попросили перенести капремонт с 2025 на 2024 год. По словам обеспокоенных граждан, в здании рушится пол, в очереди приходится сидеть на нескольких лавочках, прислонившись к ледяным стенам, отклеивается потолочная плитка и облупливается краска со стен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средств заложенных Министерством финансов России в проекте Федерального бюджета на здравоохранение хватит только на четверть покрытия всех потребностей сферы, в лучшем случае на треть. Денег не хватит на строительство новых зданий, ремонт и приобретение оборудования. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный. «Не хватает на новые здания, на ремонт, на приобретение оборудования. Мы из четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируем один. Из десяти необходимых больниц — построим одну», — уточнил парламентарий. При этом, по его словам, поправки к бюджету, которые могут быть приняты во втором чтении, «ничего кардинально не решат». «Это вопрос продления программ модернизации. Пять лет — это хорошо, но ее надо продлять дальше. Регионы не способны за свой счет сегодня эти инфраструктурные, крупные затраты тянуть», — подчеркнул Куринный. Он добавил, что количество соответствующих заявок по стране больше, чем предусмотрено по этой программе. Ранее жители Аргаяшского района Челябинской области пожаловались на разрушающееся здание центра врачей общей практики (ЦВОП) в поселке Ишалино и попросили перенести капремонт с 2025 на 2024 год. По словам обеспокоенных граждан, в здании рушится пол, в очереди приходится сидеть на нескольких лавочках, прислонившись к ледяным стенам, отклеивается потолочная плитка и облупливается краска со стен.