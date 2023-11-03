Минфин РФ недодал средства на село, медицину и образование

За какие правки в бюджет на 2024 год борется Госдума перед вторым чтением

03 ноября 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Минфин РФ, по мнению депутатов, недовыделил деньги на медицину, АПК и образование Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Министерство финансов РФ выделило недостаточно средств на развитие агропромышленного комплекса (АПК), здравоохранение и образование в Федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Денег не хватает на модернизацию школ, ремонты больниц, развитие АПК и сельских территорий, кроме того, на 130 млрд рублей сокращена программа маткапитала, рассказали URA.RU участвующие в обсуждении бюджета депутаты Госдумы. Парламентарии намерены добиться корректировок бюджета ко второму чтению, которое пройдет 15 ноября. Депутаты предлагают увеличить расходы на сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума опубликовала рекомендации к поправкам во втором чтении проекта Федерального бюджета на 2024—2026 годы. Депутаты просят выделить дополнительные бюджетные ассигнования на: модернизацию первичного звена здравоохранения;

на единовременную выплату при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального маткапитала при рождении второго ребенка в субъектах Дальневосточного федерального округа;

на модернизацию школьных систем образования (капитальный ремонт школ);

на поддержку села и другие сферы. Сельское хозяйство Предложенные Минфином деньги не покроют всех расходов, необходимых в сельскохозяйственной сфере Фото: Размик Закарян © URA.RU В процессе нулевого чтения, обсуждения с фракциями перед первым чтением, было больше всего вопросов именно по «недостаточной» поддержке агропромышленного комплекса, говорит первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. «Агропромышленный как и военно-промышленный комплекс (ВПК), является стратегическим направлением для обеспечения дальнейшего развития не просто продовольственной безопасности внутри страны, а гораздо более серьезных задач. При этом армию, флот и ВПК власти поддерживают на максимальном уровне, а АПК оставили на прежнем довольствии, за вычетом растущей инфляции, колебания курсов валют и антироссийских санкций», — сказал депутат. Статья по теме Россия подписала новую зерновую сделку По его словам, если пересчитать те средства, которые были выделены в новом проекте Федерального бюджета с учетом инфляции, роста цен на топливо, электричество, а также курса доллара, то деньги, которые были предложены, «точно не покроют всех расходов, которые выросли в разы». «В итоге, естественно, получалась не поддержка, а как раз ее уменьшение. Поэтому и были сделаны соответствующие предложения. И хорошо, что правительство согласилось по второму чтению внести поправки, корректировки», — добавил Нилов. Кашин заявил, что в 2023 году будет высокий урожай Фото: Сергей Венявский © URA.RU С тем, что агропромышленная сфера является второй по значимости после военно-промышленного комплекса, согласна и зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. «Мы считаем, что заложенных средств недостаточно по указанным позициям. Сельские территории — это опора страны», — сказала депутат. Агропромышленная сфера является вторым по значимости после военно-промышленного комплекса, считают депутаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий», депутаты дополнительно просят 26,4 млрд рублей. По словам Оглоблиной, эти средства позволят сохранить темп строительства социальных объектов, а также продолжить финансирование востребованной «сельской ипотеки». На компенсацию затрат аграриев на транспортировку с/х продукции требуется дополнительно 3 млрд рублей. Еще 11,5 млрд рублей необходимы на реализацию программы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что изначально на программу комплексного развития сельских территорий должно было идти 208 млрд рублей. «Пока в бюджете 58 млрд рублей. Разницу чувствуете? А деревня гибнет, работать некому: ни на тракторе, ни на комбайне, ни на ферме, ни на перерабатывающем предприятии. Если в деревне нет школы, нет жилья, нет коммуникаций, кто будет там жить? При этом работа там идет и зимой, и летом, и вечером, и днем. Еще и зарплату дают в половину меньше, чем среднюю по экономике», — утверждает депутат. Статья по теме «Бюджет на 2024 год — военный» Кашин подчеркнул, что в текущем году, несмотря на погоду, отсутствие техники, возросшие трудозатраты, будет высокий урожай — около 145 млн тонн. «Сейчас по снегу, ведем уборку. Но цена опять одуренно низкая, а затраты высокие. И снова не выполняется государственная программа. В общем, любая государственная программа плохо финансируется», — указал глава комитета. Останина напомнила, что в следующем году сокращается финансирование программы материнского капитала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Материнский капитал Финансирование программы материнского капитала на следующий год сократили на 130 млрд рублей, напомнила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «По мнению Минфина, Минтруда, это объясняется уточнением числа получателей маткапитала. Больше того, поменялись направления использования средств маткапитала, и вместо покупки ипотечного жилья сейчас предпочтительнее направлять деньги на образование, что по суммам гораздо меньше и носит такой обязательный характер», — подчеркнула депутат. По ее словам, комитет будет просить эти 130 млрд рублей перераспределить между самими получателями маткапитала и сделать выплату на второго ребенка полноценной, а не только для тех, кто не получил средства на первого ребенка. «Там далее предполагается, если получал на первого, то сумма сокращается. Кроме того, у нас нет выплаты маткапитала на третьего ребенка. Поэтому такое предложение будем вносить», — пояснила Останина. В проекте Федерального бюджета сокращаются расходы на капитальный ремонт школ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Модернизация школ В проекте Федерального бюджета на 2024 год сокращены расходы на капремонт школ, также говорит Останина. «Депутаты просят средства, чтобы расширить перечень школ для восстановления, потому что нуждается в капитальном ремонте едва ли не каждая первая школа, которая была построена еще в 70—80-е годы», — рассказала депутат. С тем, что многие школы не ремонтировали долгое время и выделенных в бюджете средств не хватит, согласна и член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Даже тех денег, которые просят добавить депутаты на капремонт, будет недостаточно. «Все школы мы точно не отремонтируем, но поступательно, по графику будем стараться модернизировать. Все достаточно индивидуально, потому что кому-то нужно покрытие крыши заменить, а кому-то ремонтировать что-то глобальное», — пояснила она. Средств, которые просят депутаты на капитальный ремонт школ, точно не хватит, утверждает Скрозникова Фото: Анна Майорова © URA.RU Член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова уточнила, что депутаты хотят увеличить расходы не только на капремонт, но и на модернизацию учебных заведений. «7300 школ мы должны отремонтировать. Но другие школы тоже хотят быть современными, получить новое оборудование. При этом совсем недавно было подорожание стройматериалов. Это также влияет на необходимость в увеличении расходов», — поясняет Тутова. Модернизация первичного звена здравоохранения Выделенных Минфином денег на здравоохранение хватит только на четверть, в лучшем случае треть от существующей потребности, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Куринный заявил, что выделяемых средств хватает только на четверть от существующей потребности Фото: Ирина Смирнова © URA.RU «Не хватает на новые здания, на ремонт, на приобретение оборудования. Мы из четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируем один. Из десяти необходимых больниц — построим одну», — уточнил депутат. По его словам, поправки в бюджет ничего кардинально не решат. «Это вопрос продления программ модернизации. Пять лет это хорошо, но ее надо продлять дальше. Регионы не способны за свой счет сегодня эти инфраструктурные, крупные затраты тянуть», — подчеркнул Куринный. По его словам, количество заявок по стране больше, чем предусмотрено по этой программе. «Мы не просим, мы приказываем увеличить расходы. Количество заявок на модернизацию по стране больше, чем предусмотрено по программе Фото: Анна Майорова © URA.RU Мы рекомендуем поправки во втором чтении, а именно, на что власти не обратили внимание: первое — на первичное звено выделено маловато, потому что каждый ФАП стоит не так дешево. Второе — дали денег на подготовку кадров, но тоже мало. И третье — финансирование по оказанию медицинской помощи неработающему населению. Это финансирование везде разное. Должно быть единое федеральное финансирование медицинской помощи неработающему населению», — подытожила член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева. Агентство URA.RU направило информационный запрос в Министерство финансов РФ. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство финансов РФ выделило недостаточно средств на развитие агропромышленного комплекса (АПК), здравоохранение и образование в Федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Денег не хватает на модернизацию школ, ремонты больниц, развитие АПК и сельских территорий, кроме того, на 130 млрд рублей сокращена программа маткапитала, рассказали URA.RU участвующие в обсуждении бюджета депутаты Госдумы. Парламентарии намерены добиться корректировок бюджета ко второму чтению, которое пройдет 15 ноября. Госдума опубликовала рекомендации к поправкам во втором чтении проекта Федерального бюджета на 2024—2026 годы. Депутаты просят выделить дополнительные бюджетные ассигнования на: Сельское хозяйство В процессе нулевого чтения, обсуждения с фракциями перед первым чтением, было больше всего вопросов именно по «недостаточной» поддержке агропромышленного комплекса, говорит первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. «Агропромышленный как и военно-промышленный комплекс (ВПК), является стратегическим направлением для обеспечения дальнейшего развития не просто продовольственной безопасности внутри страны, а гораздо более серьезных задач. По его словам, если пересчитать те средства, которые были выделены в новом проекте Федерального бюджета с учетом инфляции, роста цен на топливо, электричество, а также курса доллара, то деньги, которые были предложены, «точно не покроют всех расходов, которые выросли в разы». Поэтому и были сделаны соответствующие предложения. И хорошо, что правительство согласилось по второму чтению внести поправки, корректировки», — добавил Нилов. С тем, что агропромышленная сфера является второй по значимости после военно-промышленного комплекса, согласна и зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. На обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий», депутаты дополнительно просят 26,4 млрд рублей. По словам Оглоблиной, эти средства позволят сохранить темп строительства социальных объектов, а также продолжить финансирование востребованной «сельской ипотеки». На компенсацию затрат аграриев на транспортировку с/х продукции требуется дополнительно 3 млрд рублей. Еще 11,5 млрд рублей необходимы на реализацию программы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин рассказал, что изначально на программу комплексного развития сельских территорий должно было идти 208 млрд рублей. «Пока в бюджете 58 млрд рублей. Разницу чувствуете? А деревня гибнет, работать некому: ни на тракторе, ни на комбайне, ни на ферме, ни на перерабатывающем предприятии. Если в деревне нет школы, нет жилья, нет коммуникаций, кто будет там жить? При этом работа там идет и зимой, и летом, и вечером, и днем. Еще и зарплату дают в половину меньше, чем среднюю по экономике», — утверждает депутат. Кашин подчеркнул, что в текущем году, несмотря на погоду, отсутствие техники, возросшие трудозатраты, будет высокий урожай — около 145 млн тонн. «Сейчас по снегу, ведем уборку. Но цена опять одуренно низкая, а затраты высокие. И снова не выполняется государственная программа. В общем, любая государственная программа плохо финансируется», — указал глава комитета. Материнский капитал Финансирование программы материнского капитала на следующий год сократили на 130 млрд рублей, напомнила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «По мнению Минфина, Минтруда, это объясняется уточнением числа получателей маткапитала. Больше того, поменялись направления использования средств маткапитала, и вместо покупки ипотечного жилья сейчас предпочтительнее направлять деньги на образование, что по суммам гораздо меньше и носит такой обязательный характер», — подчеркнула депутат. «Там далее предполагается, если получал на первого, то сумма сокращается. Кроме того, у нас нет выплаты маткапитала на третьего ребенка. Поэтому такое предложение будем вносить», — пояснила Останина. Модернизация школ В проекте Федерального бюджета на 2024 год сокращены расходы на капремонт школ, также говорит Останина. «Депутаты просят средства, чтобы расширить перечень школ для восстановления, потому что нуждается в капитальном ремонте едва ли не каждая первая школа, которая была построена еще в 70—80-е годы», — рассказала депутат. С тем, что многие школы не ремонтировали долгое время и выделенных в бюджете средств не хватит, согласна и член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. «Все школы мы точно не отремонтируем, но поступательно, по графику будем стараться модернизировать. Все достаточно индивидуально, потому что кому-то нужно покрытие крыши заменить, а кому-то ремонтировать что-то глобальное», — пояснила она. Член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова уточнила, что депутаты хотят увеличить расходы не только на капремонт, но и на модернизацию учебных заведений. «7300 школ мы должны отремонтировать. Но другие школы тоже хотят быть современными, получить новое оборудование. При этом совсем недавно было подорожание стройматериалов. Это также влияет на необходимость в увеличении расходов», — поясняет Тутова. Модернизация первичного звена здравоохранения «Не хватает на новые здания, на ремонт, на приобретение оборудования. Мы из четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируем один. Из десяти необходимых больниц — построим одну», — уточнил депутат. По его словам, поправки в бюджет ничего кардинально не решат. «Это вопрос продления программ модернизации. Пять лет это хорошо, но ее надо продлять дальше. Регионы не способны за свой счет сегодня эти инфраструктурные, крупные затраты тянуть», — подчеркнул Куринный. По его словам, количество заявок по стране больше, чем предусмотрено по этой программе. Мы рекомендуем поправки во втором чтении, а именно, на что власти не обратили внимание: первое — на первичное звено выделено маловато, потому что каждый ФАП стоит не так дешево. Второе — дали денег на подготовку кадров, но тоже мало. И третье — финансирование по оказанию медицинской помощи неработающему населению. Это финансирование везде разное. Должно быть единое федеральное финансирование медицинской помощи неработающему населению», — подытожила член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева. Агентство URA.RU направило информационный запрос в Министерство финансов РФ. На момент публикации ответ не был получен.