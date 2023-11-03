В Екатеринбурге школьник с игрушечным пистолетом держит в страхе многоэтажку. Фото

03 ноября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Подросток стреляет по окнам и портит имущество Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жильцы дома по адресу Суходольская, 47 в Екатеринбурге пожаловались на четвероклассника, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. Мать школьника пьет и не следит за ним, говорят соседи. «У данного малолетнего бандита мама пьет с местными „жителями“, которым выдали социальное жилье в третьем подъезде. Внимание ему не уделяет, он ходит с пистолетом, стреляет по окнам, разносит подъезды. Участковый, опека и УК не реагируют, перекладывая ответственность на друг друга. Об этом пишут в чате дома. Во дворе всегда много маленьких детей играют, страшно за них», — цитирует telegram-канал «Екатеринбург ЧП» читателей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU пояснили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних организовали проверку. Известно, что мальчик на учете в полиции не состоит. «В ходе разбирательства у мальчика изъят игрушечный пистолет, не являющийся оружием. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проверка по факту нарушения школьником общественного порядка продолжается. Подросток будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в полиции. По словам местных жителей, школьник неоднократно портил общедомовое имущество Фото: telegram-канал «ЧП Екатеринбург»

Жильцы дома по адресу Суходольская, 47 в Екатеринбурге пожаловались на четвероклассника, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. Мать школьника пьет и не следит за ним, говорят соседи. «У данного малолетнего бандита мама пьет с местными „жителями“, которым выдали социальное жилье в третьем подъезде. Внимание ему не уделяет, он ходит с пистолетом, стреляет по окнам, разносит подъезды. Участковый, опека и УК не реагируют, перекладывая ответственность на друг друга. Об этом пишут в чате дома. Во дворе всегда много маленьких детей играют, страшно за них», — цитирует telegram-канал «Екатеринбург ЧП» читателей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU пояснили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних организовали проверку. Известно, что мальчик на учете в полиции не состоит. «В ходе разбирательства у мальчика изъят игрушечный пистолет, не являющийся оружием. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проверка по факту нарушения школьником общественного порядка продолжается. Подросток будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в полиции.