В Екатеринбурге школьник с игрушечным пистолетом держит в страхе многоэтажку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
Подросток стреляет по окнам и портит имущество Фото:

Жильцы дома по адресу Суходольская, 47 в Екатеринбурге пожаловались на четвероклассника, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. Мать школьника пьет и не следит за ним, говорят соседи.

«У данного малолетнего бандита мама пьет с местными „жителями“, которым выдали социальное жилье в третьем подъезде. Внимание ему не уделяет, он ходит с пистолетом, стреляет по окнам, разносит подъезды. Участковый, опека и УК не реагируют, перекладывая ответственность на друг друга. Об этом пишут в чате дома. Во дворе всегда много маленьких детей играют, страшно за них», — цитирует telegram-канал «Екатеринбург ЧП» читателей.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU пояснили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних организовали проверку. Известно, что мальчик на учете в полиции не состоит. «В ходе разбирательства у мальчика изъят игрушечный пистолет, не являющийся оружием. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проверка по факту нарушения школьником общественного порядка продолжается. Подросток будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в полиции.

По словам местных жителей, школьник неоднократно портил общедомовое имущество
По словам местных жителей, школьник неоднократно портил общедомовое имущество
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Жильцы дома по адресу Суходольская, 47 в Екатеринбурге пожаловались на четвероклассника, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. Мать школьника пьет и не следит за ним, говорят соседи. «У данного малолетнего бандита мама пьет с местными „жителями“, которым выдали социальное жилье в третьем подъезде. Внимание ему не уделяет, он ходит с пистолетом, стреляет по окнам, разносит подъезды. Участковый, опека и УК не реагируют, перекладывая ответственность на друг друга. Об этом пишут в чате дома. Во дворе всегда много маленьких детей играют, страшно за них», — цитирует telegram-канал «Екатеринбург ЧП» читателей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU пояснили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних организовали проверку. Известно, что мальчик на учете в полиции не состоит. «В ходе разбирательства у мальчика изъят игрушечный пистолет, не являющийся оружием. Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проверка по факту нарушения школьником общественного порядка продолжается. Подросток будет поставлен на профилактический учет», — рассказали в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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