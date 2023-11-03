Бригада «Пятнашка» применила маневр Первой мировой войны для удара по ВСУ

Российская бригада «Пятнашка» взорвала укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, прорыв туннель и заминировав позиции противника. Подобной тактикой пользовались во время Первой мировой войны, сообщил военкор Семен Пегов.
«Бойцы вдохновились маневрами Первой мировой войны и взяли в руки лопаты и кирки. Они прорыли туннель до позиций противника и заминировали их. Взрыв получился таким сильным, что укреп ВСУ разлетелся в щепки», —
Авдеевка является «главной горячей точкой» в зоне СВО, пишет телеканал «Царьград». По мнению издания, Киев осознал, что может потерять стратегически важный населенный пункт, поэтому со всех участков к нему стягивают резервы. Такая же обстановка складывалась во время битвы за Бахмут. ВСУ перекидывают в Авдеевку западное оружие и немецкие танки.
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