03 ноября 2023

Бригада «Пятнашка» применила маневр Первой мировой войны для удара по ВСУ

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Российская бригада подорвала укрепрайон ВСУ, прорыв к нему туннель (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская бригада «Пятнашка» взорвала укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, прорыв туннель и заминировав позиции противника. Подобной тактикой пользовались во время Первой мировой войны, сообщил военкор Семен Пегов.

«Бойцы вдохновились маневрами Первой мировой войны и взяли в руки лопаты и кирки. Они прорыли туннель до позиций противника и заминировали их. Взрыв получился таким сильным, что укреп ВСУ разлетелся в щепки», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

Авдеевка является «главной горячей точкой» в зоне СВО, пишет телеканал «Царьград». По мнению издания, Киев осознал, что может потерять стратегически важный населенный пункт, поэтому со всех участков к нему стягивают резервы. Такая же обстановка складывалась во время битвы за Бахмут. ВСУ перекидывают в Авдеевку западное оружие и немецкие танки.

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Российская бригада «Пятнашка» взорвала укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, прорыв туннель и заминировав позиции противника. Подобной тактикой пользовались во время Первой мировой войны, сообщил военкор Семен Пегов. «Бойцы вдохновились маневрами Первой мировой войны и взяли в руки лопаты и кирки. Они прорыли туннель до позиций противника и заминировали их. Взрыв получился таким сильным, что укреп ВСУ разлетелся в щепки», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Авдеевка является «главной горячей точкой» в зоне СВО, пишет телеканал «Царьград». По мнению издания, Киев осознал, что может потерять стратегически важный населенный пункт, поэтому со всех участков к нему стягивают резервы. Такая же обстановка складывалась во время битвы за Бахмут. ВСУ перекидывают в Авдеевку западное оружие и немецкие танки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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