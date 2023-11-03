03 ноября 2023

В ХМАО отменили рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, газпромавиа, самолет
Причины отмены рейса неизвестны (архивное фото) Фото:

В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 ноября отменили рейс авиакомпании Gazprom Avia в Екатеринбург. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь в 16 часов.

В столицу Урала самолет должен был приземлиться в 17:50. Однако рейс 4G-9808 из Советского не состоялся, следует из данных с онлайн-табло Кольцово.

Причины отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Gazprom Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Рейс Советский — Екатеринбург отменен
Рейс Советский — Екатеринбург отменен

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В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 ноября отменили рейс авиакомпании Gazprom Avia в Екатеринбург. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь в 16 часов. В столицу Урала самолет должен был приземлиться в 17:50. Однако рейс 4G-9808 из Советского не состоялся, следует из данных с онлайн-табло Кольцово. Причины отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Gazprom Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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