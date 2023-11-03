Причины отмены рейса неизвестны (архивное фото)
В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 ноября отменили рейс авиакомпании Gazprom Avia в Екатеринбург. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь в 16 часов.
В столицу Урала самолет должен был приземлиться в 17:50. Однако рейс 4G-9808 из Советского не состоялся, следует из данных с онлайн-табло Кольцово.
Причины отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Gazprom Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Рейс Советский — Екатеринбург отменен
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!