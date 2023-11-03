В ХМАО отменили рейс в Екатеринбург. Скрин

03 ноября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Причины отмены рейса неизвестны (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 ноября отменили рейс авиакомпании Gazprom Avia в Екатеринбург. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь в 16 часов. В столицу Урала самолет должен был приземлиться в 17:50. Однако рейс 4G-9808 из Советского не состоялся, следует из данных с онлайн-табло Кольцово. Причины отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Gazprom Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил. Рейс Советский — Екатеринбург отменен Скрин: сайт аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board/arr-4g-12514670]

В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 ноября отменили рейс авиакомпании Gazprom Avia в Екатеринбург. Лайнер, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был вылететь в 16 часов. В столицу Урала самолет должен был приземлиться в 17:50. Однако рейс 4G-9808 из Советского не состоялся, следует из данных с онлайн-табло Кольцово. Причины отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указаны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Gazprom Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.