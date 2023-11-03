03 ноября 2023

Синоптик рассказал, когда в Свердловской области закончится оттепель

Синоптик Пулин: оттепель в Свердловской области закончится 4 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, многоэтажка, небоскреб, небо, облако, здание
По прогнозам похолодание ожидается 4 ноября, однако уже через два дня возможно потепление Фото:

В Свердловской области холодный атмосферный фронт пройдет в ночь на субботу [4 ноября], на этом оттепель закончится, однако к утру понедельника [6 ноября] возможна вторая волна потеплений. Такой прогноз дал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алесей Пулин.

«Холодный атмосферный фронт пройдет через регион в ночь на субботу, сопровождаемый слабыми осадками в виде дождя, переходящего в снег. Оттепель на этом закончится. Уже днем 4 ноября погоду в регионе будет определять усиливающийся в холодном воздухе антициклон, центр которого расположится над Средним Поволжьем», — говорится в сообщении.

Пулин уточнил, что теплый воздух с восточного Средиземноморья перемещается на европейскую территорию страны. Он может достичь Свердловской области уже к утру понедельника.

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В Свердловской области холодный атмосферный фронт пройдет в ночь на субботу [4 ноября], на этом оттепель закончится, однако к утру понедельника [6 ноября] возможна вторая волна потеплений. Такой прогноз дал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алесей Пулин. «Холодный атмосферный фронт пройдет через регион в ночь на субботу, сопровождаемый слабыми осадками в виде дождя, переходящего в снег. Оттепель на этом закончится. Уже днем 4 ноября погоду в регионе будет определять усиливающийся в холодном воздухе антициклон, центр которого расположится над Средним Поволжьем», — говорится в сообщении. Пулин уточнил, что теплый воздух с восточного Средиземноморья перемещается на европейскую территорию страны. Он может достичь Свердловской области уже к утру понедельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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