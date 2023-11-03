Синоптик рассказал, когда в Свердловской области закончится оттепель

В Свердловской области холодный атмосферный фронт пройдет в ночь на субботу [4 ноября], на этом оттепель закончится, однако к утру понедельника [6 ноября] возможна вторая волна потеплений. Такой прогноз дал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алесей Пулин.
«Холодный атмосферный фронт пройдет через регион в ночь на субботу, сопровождаемый слабыми осадками в виде дождя, переходящего в снег. Оттепель на этом закончится. Уже днем 4 ноября погоду в регионе будет определять усиливающийся в холодном воздухе антициклон, центр которого расположится над Средним Поволжьем», — говорится в сообщении.
Пулин уточнил, что теплый воздух с восточного Средиземноморья перемещается на европейскую территорию страны. Он может достичь Свердловской области уже к утру понедельника.
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