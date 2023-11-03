DM: Лондон стал более опасен для евреев, чем Израиль

04 ноября 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Власти Англии опасаются антисемитских провокаций в День памяти британских солдат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Об этом пишет английское издание Daily mail, подчеркивая, что Лондон теперь опаснее для евреев, чем сам Израиль. «Лондон чувствует себя менее безопасным для евреев, чем Израиль во время войны. Центр города становится „запретной зоной“ для евреев. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят еженедельные пропалестинские демонстрации», — сообщает издание . При этом журналисты предупредили читателей о возможных провокациях и антисемитских выпадах, которые могут произойти 11 ноября. В этот день в Великобритании чтят память всех британских солдат, погибших в военных конфликтах. «Есть опасения, что участники марша могут нарушить двухминутное молчание в память о погибших воинах, а также сорвать дневной и вечерний фестивали памяти в Королевском Альберт-холле. На последнем обычно присутствуют члены королевской семьи», — пишет Daily mail. Акции протестов в связи с проводимой Армией обороны Израиля военной операцией против ХАМАС проходят во многих регионах мира. При этом в самом Израиле власти заявляют, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против террористов.

Британская столица, где регулярно проходят акции в поддержку жителей палестинской Газы, стала небезопасна для евреев. Об этом пишет английское издание Daily mail, подчеркивая, что Лондон теперь опаснее для евреев, чем сам Израиль. «Лондон чувствует себя менее безопасным для евреев, чем Израиль во время войны. Центр города становится „запретной зоной“ для евреев. Особенно каждую субботу, когда обычно проходят еженедельные пропалестинские демонстрации», — сообщает издание. При этом журналисты предупредили читателей о возможных провокациях и антисемитских выпадах, которые могут произойти 11 ноября. В этот день в Великобритании чтят память всех британских солдат, погибших в военных конфликтах. «Есть опасения, что участники марша могут нарушить двухминутное молчание в память о погибших воинах, а также сорвать дневной и вечерний фестивали памяти в Королевском Альберт-холле. На последнем обычно присутствуют члены королевской семьи», — пишет Daily mail. Акции протестов в связи с проводимой Армией обороны Израиля военной операцией против ХАМАС проходят во многих регионах мира. При этом в самом Израиле власти заявляют, что страдания палестинцев, живущих в Газе, не являются поводом для прекращения боевых действий против террористов.