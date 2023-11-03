Израиль отказался считать страдания мирных жителей поводом для прекращения войны

Сектор Газа продолжит подвергаться обстрелам
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Страдания мирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается», — цитирует заявление Герцога издание The New York Times. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения».
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!