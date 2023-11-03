Израиль отказался считать страдания мирных жителей поводом для прекращения войны

04 ноября 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Сектор Газа продолжит подвергаться обстрелам Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Страдания мирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается», — цитирует заявление Герцога издание The New York Times. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения». Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.

Страдания мирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается», — цитирует заявление Герцога издание The New York Times. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения». Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.