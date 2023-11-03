03 ноября 2023

Израиль отказался считать страдания мирных жителей поводом для прекращения войны

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Сектор Газа продолжит подвергаться обстрелам Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Страдания мирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается», — цитирует заявление Герцога издание The New York Times. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.

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Страдания мирных жителей Газы не являются поводом для прекращения боевых действий против ХАМАС. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог. «Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС — ошибается», — цитирует заявление Герцога издание The New York Times. При этом израильский лидер твердо пообещал продолжить военную операцию против палестинских террористов «до полного их уничтожения». Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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